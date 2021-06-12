Телеканал Viasat Explore стал лучшим мужским телеканалом страны

В программу телеканала Viasat Explore входят документальные фильмы и тематические шоу о захватывающих приключениях и неординарных людях

Телеканал стал победителем престижной Национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения «Золотой луч» в номинации «Мужской телеканал».

Viasat Explore входит в группу каналов Viasat наряду с 7-ю другими каналами разных тематик от кино до документалистики. В программу телеканала Viasat Explore входят документальные фильмы и тематические шоу о необычных профессиях и неординарных людях, захватывающих приключениях и экстремальных увлечениях.

«Золотой луч» – ежегодный конкурс среди неэфирных тематических телеканалов, транслируемых посредством спутниковых, кабельных и интернет-операторов на русском языке на территории России и за рубежом. На соискание премии в 2021 году были выдвинуты более 100 телеканалов в 20 номинациях. Оценивало работу каналов жюри в составе 14 экспертов под председательством президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева.

Алексей Кроль, генеральный директор Viasat:

«Получить признание профессионалов рынка телерадиовещания - очень почетно. Мне, как целевой аудитории данного канала, - держать статуэтку «Золотой луч» в руках ещё приятнее. Эта награда - результат командной работы Viasat Explore. Я благодарю каждого члена жюри конкурса «Золотой луч» за столь высокую оценку».