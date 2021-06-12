«Орленок» принимает чемпионат мира по мотокроссу

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

12-13 июня на самом берегу Черного моря соберутся сильнейшие мотоциклисты мира. Российский этап MXGP гонок станет первым в календаре этого спортивного сезона. После этапы пройдут в Великобритании и ещё 14 странах мира от Аргентины до Индонезии.

Начинают престижные международные соревнования в России, потому что трасса спортивно-технического комплекса ВДЦ «Орлёнок» одна из лучших в мире на сегодняшний день.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

- Нам пришлось очень хорошо поработать, чтобы сделать этот праздник мотоспорта безопасным, ведь уже больше года в мире большие сложности из-за пандемии, - сказал «КП» президент мотоциклетной федерации России Александр Джеус, он же по совместительству бессменный директор детского лагеря «Орленок». - Но мы сделали это. Все требования и ограничения будут соблюдены. И зрители, и гонщики, я уверен, получат настоящее удовольствие!

- А дети «Орленка» на трибунах будут?

- В этом году, к сожалению, нет. Из-за коронавируса. Но в лагере будет организована он-лайн трансляция всех заездов. До всей этой историей с пандемией дети конечно были на трибунах в первых рядах. И всегда у них была возможность взять автограф у самых известных пилотов. И пообщаться.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Александр Васильевич и сам заядлый мотогонщик. Причем действующий - всегда принимает участие в соревнованиях. И подсадил, в хорошем смысле этого слова, на мотоспорт многих. И детей и взрослых.

- Он мой наставник, учитель и крестный в мире мотоспорта, - говорит вице-президент федерации, генерал-майор юстиции, экс-помощник Александра Бастрыкина Игорь Комиссаров. - Благодаря ему я сел на мотоцикл. И многие другие. Эти соревнования, высочайший уровень которых отмечают все, без Джеуса него не состоялись бы. Он великолепный организатор и идейный вдохновитель российского этапа.

В 2021 на этап MXGP of Russia приезжают участники из 18 стран - Австрия, Австралия, Бельгия, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Нидерланды, Россия и другие.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

- Первый день соревнований будет особенный, вне основного конкурса, для российских спортсменов. Не все же попадают на основные соревнования. Вот мы и учредили специальный Кубок «Орленка», - объясняет Джеус.

Трасса для взрослых гонщиков расположена прямо по соседству с детским лагерем. Но, естественно, в самом «Орленке» есть свой мотокросс.

Ровно 5 лет назад, как только стали проводить Российский этап MXGP of Russia, в лагере организовали специальную смену пилотов «Pilot camp». Детей обучают управлять питбайком, кроссовым мотоциклом, багги и даже мини-джипами.