Тысячи флагов и выкрашенный в триколор бульдозер: как отметили День России крупнейшие компании страны

Отмечают знаменательную дату от Калининграда до Владивостока. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

12 июня россияне отмечают один из самых патриотичных праздников – День России!

Отмечают знаменательную дату от Калининграда до Владивостока: на площадях слышны песни, по проспектам развеваются флаги, на суше, на воде и даже в космосе сегодня звучат слова гордости за свое отечество.

Особым чувством в этот день загораются сердца. Россия – это не просто место на карте, а наша Родина!

Крупнейшие российские компании, являющиеся опорой нашей экономики, тоже провели мероприятия в честь знаменательной даты. Флешмобы прошли от Балтики до Тихого океана.

Роснефть

Сотрудники компании «Роснефть» организовали необычный флешмоб. Утром возле офиса организации в одном из городов России собрались больше сотни человек. Все в желто-серой униформе компании и защитных масках – это обязательный аксессуар в наше время.

В руках у каждого папка или лист бумаги, у кого-то красный, у кого-то белый, а кому-то достался синий.

По сигналу организаторов сотрудники заняли свои места на площади, образовав слово Россия, а под ним огромное сердце. А потом, словно по волшебству, буквы и сердце из желто-серого стали окрашены в цвет триколора. И все благодаря папкам и обычным листам бумаги.

Российские железные дороги

Каждый день они трудятся под стук колес, связывая огромную территорию нашей великой страны. По тысячам километров железных дорог бегут вагоны: грузовые, пассажирские, специальные, перевозя пассажиров и грузы под неусыпным вниманием работников РЖД.

Ко Дню России ребята устроили флешмоб на вверенных им участках: танец с флажками исполнили проводники и путейцы, механики и машинисты, все те кто каждый день сокращает расстояния.

Трансфнефть

Сотрудники этой нефтяной компании подошли к вопросу с размахом. Во флешмобе были задействованы все филиалы от Балтики до Тихого океана.

Приветствие было за ребятами из «Транснефть Балтика (Санкт-Петербург). Под звуки гимна они передали эстафету коллегам из других регионов страны, которые сложили по букве РОССИЯ:

«Транснефть Брянск» – сложили букву Р

«Транснефть Верхняя Волга» - Нижний Новгород - О

«Транснефть Урал» - Брянск - С

«Транснефть Север» – Ухта - С

«Транснефть Западная Сибирь» Омск – И

«Транснефть Дальний Восток» Хабаровск - Я

А завершили флешмоб у подножья башен «Москва Сити» в столице, сотрудники московского филиала вышли на ступеньки с зонтиками и раскрыли сердце в цвет триколора.

«Газпром добыча Надым»

Пока столица просыпалась, в Надыме уже готовились начать праздничные мероприятия ко Дню России.

А улице +12 ( да-да, такое в Надыме лето), на площади перед офисом «Газпром добыча Надым» собрались 1600 сотрудников компании.

Они тоже решили поприветствовать страну патриотично: нефтяники сформировали слово РОДИНА, а еще выстроились в виде матрешки и балалайки, наших национальных символов.

«Газпром трансгаз Ухта»

Ребята из Ухты могут составить неслабую конкуренцию российскому шоу-бизнесу. Судя по всему, идеальный слух и голос – это обязательное требование для устройства на работу в «Газпром трансгаз Ухта». Здесь могут и газ добыть и песню сочинить и мастерски ее исполнить.

«Мы раскрываем крылья, мы обретаем силы

Вперед Россия!

И только ветер нам в спину, за это небу спасибо.

Вперед Россия!»

Сибирская угольная энергетическая компания

Сотрудники компании «СУЭК-Кузбасс» подошли к вопросу творчески, раздобыли огромное полотнище флага, такое, что можно спрятать за ним целую кучу угля. А еще краски: синей, белой и красной. Ведь не только же людям говорить о патриотизме, о нем может говорить и техника.

Так на промплощадке участка Магистральный появился огромный гусеничный бульдозер, перекрашенный в цвет флага. Сам флаг развернули там же, а еще проскандировали патриотические лозунги.

Аэрофлот

Старейшая авиакомпания страны сегодня поздравляет своих пассажиров с Днем России. Экипаж каждого борта приветствует гостей не только радостной улыбкой, но и теплыми словами.

И бортпроводники, и пилоты, и наземный персонал готов присоединиться к каждому пожеланию и произнести его лично. Ведь каждому из нас хочется, чтобы Родина процветала

Это обращение прозвучало на рейсе из Москвы в Петербург.

Норильский никель

Есть работа, которая не прекращается даже в красные дни календаря. На комбинате Кольской горно-металлургической компании в Мончегорске утреннюю смену рабочих 12 июня встречали не только молчаливые охранники на у турникетов, а улыбчивые девушки в фирменной одежде и с флажками в руках.

Каждому дарили маленький символ российского триколора. А после перед проходной устроили патриотический флешмоб.

Росатом

День России в корпорации по атомной энергии прошел под знаком детства, под трогательные, знакомые каждому слова песни «Вместе весело шагать».

В качестве артистов пригласили подрастающее поколение – будущее нашей страны. Мальчишки и девчонки в красных, белых и синих футболках с воздушными шарами в руках устроили танцы на площади.

Братский алюминиевый завод (Группа компаний «Базовый элемент»)

В Братске сотрудники «Русала» с утра 12 июня собрались на площади с флагами белых, синих и красных цветов. На шее у каждого патриотичной раскраске косынка, лицо прикрыто маской.

Скандируя патриотические слоганы сотрудники корпорации встали рядами, изобразив огромный колыхающийся российский флаг.

Флешмоб от сотрудников аэропорта Платов

Воздушная гавань встретила День России реющими флагами и патриотичным настроем. На площадь перед главным входом в аэропорт вышли десятки сотрудников. Поприветствовав россиян, они передали эстафету наземным службам аэропорта.

По летному полю прошла колонна спецтехники, украшенная российскими флагами. Автобусы и автотрапы, замысловатые машины со снегоуборочными лопатами по кругу и пожарные автомобили. Все те, кто ежедневно заботится о самолетах и пассажирах.

Ростех - АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК)

На ОДК производят двигатели для военной и гражданской авиации, детали для космических кораблей и газотурбинные установки различной мощности, а еще устраивают зажигательные флешмобы.

12 июня сотрудники корпорации спешили не на работу, а чтобы поднять над головами сотни флагов. Российский триколор развевался на территории всего предприятия.