«Кто не оформил – останется без пенсии»: С 1 июля вступает в силу новый закон

Сейчас около 70% пенсионеров получают деньги на банковские карты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Через две с небольшим недели – с 1 июля этого года – вступает в силу новый закон. Его подписал президент еще в 2017 году. По нему все пенсионеры и те, кто получает социальные выплаты от государства, должны оформить карту «Мир». Переходный период составлял три года и заканчивался 1 июля 2020-го. Но из-за пандемии и обязательного режима самоизоляции для пожилых людей его несколько раз переносили. Теперь последний срок – 1 июля 2021 года. Пенсионерам дали время, чтобы наконец оформить карту «Мир».

Сделать это довольно просто. Достаточно прийти в любой крупный банк. Для пенсионеров обслуживание, как правило, бесплатное. На выпуск именной карты уходит несколько рабочих дней. Правда, потом нужно будет уведомить ПФР о том, что поменялись реквизиты счета, на который нужно начислять пенсию. Если этого не сделать, то с 1 июля пенсия перестанет начисляться. Деньги не сгорят, просто получить пенсионер их сможет только тогда, когда оформит карту «Мир» и сообщит новые реквизиты в ПФР.

- Заявление можно подать в личном кабинете на сайте ПФР, на портале госуслуг, либо обратиться в клиентскую службу ПФР или МФЦ. Если реквизиты счета остаются прежними, информировать ПФР о переходе не нужно, - пояснили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Напомним, сейчас около 70% пенсионеров получают деньги на банковские карты. И подавляющее большинство уже перешли на карты «Мир». При этом обязаловки нет. Конкретный способ доставки пенсии определяет сам пенсионер. Он может получать пенсию на почте, на дому, в кассе доставочной организации или на счет в банке (не на карту). В этом случае заводить карту «Мир» (если вы вдруг принципиально не хотите это делать) не нужно.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А зачем это в принципе нужно?

Перевод всех, кто получает деньги из казны, на национальную платежную систему «Мир» - это требование федерального закона, подписанного президентом. На то есть несколько причин. Во-первых, государству важно развить собственную платежную систему. А для этого ее надо наполнить деньгами. Пенсии - очень большой источник. Расходы ПФР на выплаты пенсий и социальных пособий составляют почти 10 триллионов рублей в год.

Во-вторых, нельзя рисковать сбережениями самых слабо защищенных граждан. Международные платежные системы опасны тем, что они управляются на Западе. В случае ужесточения санкций (как это было в Иране) деньги могут быть заморожены на счетах. Такими картами нельзя будет расплатиться. А системой «Мир» управляет отечественная организация - Национальная система платежных карт. При ее использовании таких рисков нет.

СПРАВКА «КП»

С 1 июля 2018 года все бюджетники уже перешли на такую систему. Подавляющее большинство пенсионеров - тоже. Процесс перехода идет постепенно еще с 2017 года. При этом пенсионер может выбрать любой понравившийся ему банк и выпустить карту «Мир» именно там. Сейчас их выпускают более 150 банков, включая все крупные.

В нашей стране карту «Мир» принимают везде, ограничений нет. Все банковские терминалы еще несколько лет назад настроили на прием карт национальной платежной системы. За это предпринимателей даже отключали от банковского обслуживания, если те отказывались обновлять оборудование. Более того, по картам «Мир» действует много различных акций, которые позволяют сэкономить на повседневных тратах. Подробнее о них можно узнать на официальном сайте платежной системы - www.mironline.ru.

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