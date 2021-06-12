Нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года в Москве: Собянин подписал указ об ограничениях из-за коронавируса

Уже подписан указ о новых ограничениях и нерабочих днях с 15 по 19 июня 2021 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москвичей снова просят перейти на уделенную работу, это связано с увеличением количества заболевших коронавирусом. Только за последние сутки в столице зафиксировано 6 701 заболевших. Уже подписан указ о новых ограничениях и нерабочих днях с 15 по 19 июня 2021 года в Москве.

- Мы рекомендуем перейти на удаленку как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, – не менее 30% от списочного состава организаций. Особенно это касается пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививку, - сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Также власти города настоятельно рекомендуют москвичам старшего поколения воздержаться от поездок, побыть дома или на даче.

Туристов больше: сдвинулся пик эпидемии

Обострение эпидемии в Москве объясняют тем, что в город приезжает много туристов, да, и сами москвичи не сидят дома. Врачи говорят, что сезонный эпидемиологический пик сдвинулся с мая на июнь. И количество выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года - 5000-6000 человек ежедневно.

- Мы вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах. Врачи говорят, что много тяжелых больных. Причем, тяжело болеют люди среднего возраста и даже молодые. Не реагировать на такую ситуацию нельзя, - объяснил мэр Москвы Сергей Собянин.

Поэтому было решено, что в Москве объявляются «длинные выходные» - с 12 по 20 июня 2021 года. Руководителей предприятий просят перевести на удаленную работу как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, – не менее 30% от списочного состава организаций. В первую очередь это касается пожилых людей старше 65 лет. Это меры принимаются, чтобы снизить скорость распространения вируса.

Аттракционы и пункты проката на замок

Временно, в период с 13 по 20 июня 2021 года, приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах. Кафе и рестораны, боулинги, дискотеки и караоке переходят на режим работ до 23.00. Обслуживать клиентов в ночное время с 23.00 до 6.00 запрещено - за исключением обслуживания на вынос.

- Закрываются в парках аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. Фактически в парках можно будет только гулять, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По мнению Сергея Собянина, «длинные выходные» должны помочь справиться с ростом заболеваемости. Важно в этот период обеспечить действительно массовую вакцинацию, иначе город будет постоянно лихорадить.