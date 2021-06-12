Путин рассказал о своей реакции на вакцину от коронавируса

Владимир Путин рассказал, как перенес вакцинацию. Фото: ТАСС

Президент на церемонии вручения Государственных премий встретился с создателем вакцины от коронавируса академиком Александром Гинцбургом. Владимир Путин рассказал ученому, как перенес прививку.

- У меня после второго укола через 12 часов температура немножко поднялась - 37,2. Но это было вечером. Утром проснулся, уже ничего не было, - рассказал президент.

- Температура 38, 39 градусов – это нормально, - заметил Гинцбург.

Академик добавил, что людей необходимо подталкивать к вакцинации от коронавируса.

- Демократия - это прекрасно, но когда не касается здоровья человека. Надо народ подталкивать к тому, чтобы защищали свое здоровье, - заметил ученый.

- На мой взгляд, уже после того, как у нас провакцинировано 18 миллионов, и ни одного серьезного случая осложнений не зафиксировано, достаточно убедительное доказательство того, что вакцинирование должно идти шире, - ответил Путин.

Президент рассказал, что в России уже сделали достаточно вакцин для прививки всех желающих. Но проблема не в количестве лекарств, а в том, что россияне по-прежнему настороженно относятся к вакцинирования от коронавируса как таковому.

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