Как охраняют сильных мира сего: Президент США согласовывает каждое рукопожатие, а глава Португалии сам водит машину и спасает туристов

Самая серьезная служба охраны у американского президента Джо Байдена. Фото: REUTERS

После того как президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от одного из жителей департамента Дром, в стране и Евросоюзе стали задавать вопросы о компетентности его телохранителей.

Как выяснилось, за пару минут до инцидента охрана предупредила Макрона, что подходить к людям небезопасно. Сотрудники службы безопасности сразу определили, что место, где президенту потом влепили оплеуху, было почти не огорожено.

На видео попал момент, когда охрана спасает Макрона от мужчины, залепившему президенту пощечину. Фото: REUTERS

Теперь во Франции намерены пересмотреть регламент работы охранников, изучив в очередной раз опыт их коллег, которые охраняют лидеров других стран, сообщает Francetvinfo.

Один из самых охраняемых президентов в мире – американский. В Белом доме работает более 3 тысяч сотрудников службы безопасности, которые охраняют президента, первую леди, детей, вице-президента и других чиновников. Суперобученные и сверхбдительные, они держат в своих руках жизнь всех президентов США начиная с 1901 года и учитывают каждое их движение и жест. Дональд Трамп, к примеру, любил обмениваться рукопожатиями, но прежде чем это сделать, он каждый раз должен был получить на это согласие спецслужб.

Джо Байден на велосипедной прогулке в сопровождении охраны. Фото: REUTERS

Охрана президента США одета одинаково: строгий костюм, галстук, значок. И, разумеется, оружие. Во время выступлений главы государства вокруг трибуны, на которой он стоит, всегда находятся снайперы.

Соединенные Штаты были свидетелями убийства четырех своих президентов. Если американец попытается дать пощечину главе своего государства, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В других странах – все не так жестко. Так, у португальского президента Марсело Ребело де Соуза нет водителя, он сам водит автомобиль и ходит по магазинам. Прошлым летом не его телохранители, а он сам прыгнул в море, чтобы спасти двух тонущих туристов. Португальский лидер с удовольствием фотографируется на улице со всеми, кто его об этом попросит.

Президент Португалии Марсело Ребело де Соуза - самый неохраняемый президент. Фото: REUTERS

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, как и многие его соотечественники, любит ездить на велосипеде. В 2017 году в Интернете появилась фотография: Рютте припарковал свой велосипед во дворе королевского дворца перед встречей с монархом. На вопрос, почему он приехал на двухколесном транспорте, премьер-министр ответил, что хотел своим примером показать, как это полезно для здоровья.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте едет по делам на велосипеде. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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