Почему Байден отказался от совместной пресс-конференции с Путиным

Президент США Джо Байден не станет проводить совместной пресс-конференции на встрече с Владимиром Путиным. Фото: REUTERS

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и его коллеги в США Джо Байдена еще не началась, а уже преподнесла первые сюрпризы. Белый дом объявил, что президент США не станет проводить совместной пресс-конференции, а выйдет к прессе отдельно. Наверное, стоит отметить, что это будет выход к «своей» прессе. Где дадут слово только тем журналистам, как это уже было на первой большой пресс-конференции Джо Байдена с журналистами, ответы на вопросы которых будут заранее приготовлены и лежать в кармане американского президента.

А ведь еще недавно пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выражала «надежду, что президенты России и США проведут совместную пресс-конференцию по итогам встречи 16 июня в Женеве». И Москва была не против. Кремль заявил, что Путин готов к любой встрече с журналистами в любом формате. С повышенной деликатностью Москва отнеслась и к новому решению американской стороны.

- Как мы знаем, президент США также провел и в Англии отдельную пресс-конференцию. Они не стали проводить совместную пресс-конференцию с Борисом Джонсоном. Поэтому и нам тоже стало известно, что господин Байден планирует провести отдельную пресс-конференцию. Как мы ранее заявляли, президент Путин по завершении переговоров также выйдет отдельно на общение с прессой, - отозвался пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что для США проведение общения главы государства с журналистами в таком формате стало теперь обычной практикой.

Действительно, после переговоров с Борисом Джонсоном американцы изрядно удивили англичан, отказавшись от совместной пресс-конференции. И все крики представителей прессы, требующих общения, пропали втуне. Байден вышел только к своим, проверенным журналистам и потратил на них совсем немного времени, отделавшись общими словами. А теперь представьте себе, что на совместную пресс-конференцию придут не только проверенные кадры из американских демократических СМИ, а еще и русские, и французы, и немцы, и англичане. Которым надо будет предоставить дать слово и право задать вопрос. И ведь телесуфлер не поставишь перед Джо, и в ухо много не наговоришь, а он и может не все услышать. Это же настоящая катастрофа!

А еще есть и сам Путин, беседовать с которым публично Байден уже отказался. Помните, как он утвердительно ответил на провокационный вопрос американского журналиста, считает ли Джо Владимира Путина «убийцей»? Президент России тогда предложил главе Белого дома публично провести диалог, но у Байдена тут же срочно нашлись дела. То ли в Арканзас надо было лететь открывать детский садик, то ли в Канзасе поздравить с чем-то местных школьников. В общем, не до вас тут и международной обстановки.

Впрочем, Байдену и его команде даже никакого воздействия извне не надо. Они сами могут срукотворить любой кризис. Стоило только прилететь на саммит «Большой семерки», как уже в первый же день Джен Псаки ошиблась с титулом королевы Великобритании, причем, дважды, а сам Байден опоздал на ужин, приехав после королевы, что равнозначно грубому нарушению протокола. В какой-то степени его, конечно, может извинить то, что он потерялся, заблудившись и зайдя в какое-то кафе, и его все искали, а нашла в этом летнем кафе в итоге собственная жена.

Что Байден сможет еще отмочить до встречи с Путиным, даже он сам не знает, но времени у него для разного рода сюрпризов предостаточно. Впрочем, он и находясь в США, выделывал такие кунштюки, что у окружающих челюсти от удивления буквально отваливались. Так, например, Байден регулярно путает слова (вакцинацию назвал эскалацией), людей (назвал Дональда Трампа Джорджем Бушем-младшим), а пятиклассников в Вирджинии поименовал старшеклассниками. Менее месяца назад он объявил, что начал свою политическую карьеру 180 лет назад. Но отдельная песня у него сложилась с аббревиатурами. Так, дважды подряд он назвал американское бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами ATF непонятной аббревиатурой AFT. А уже в Англии, говоря на американской военной базе в графстве Саффолк вместо RAF (Royal Air Force - Королевские ВВС Великобритании) сказал «RFA». Американским летчикам это было даже весело, а вот английские серьезно обиделись, потому что «RFA» - это аббревиатура нецензурного ругательства в английском языке. А уж как он называл себя и членов своей семьи во время выборной кампании, это уже американскими анекдотами стало.

И вы хотите вот это вытащить перед акулами пера. И посадить рядом с человеком, который в любое время готов отвечать на любые самые нелицеприятные вопросы без всякой подготовки. Выдерживающего многочасовые марафоны «прямых линий» и «больших пресс-конференций, на которых противники задают свои каверзные вопросы чуть ли не чаще, чем все другие.

Право слово, бросить младенца в снег голодной волчьей стае – более гуманная акция в данном случае. Ведь Байден потом уедет, а стыд за него останется Америке надо будет нести нести. Как минимум. Байдена и стыд. А Боливар может и не вынести двоих.

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