Анастасия Павлюченкова не смогла выиграть «Ролан Гаррос», но получит 750 000 евро призовых

Анастасия Павлюченкова проиграла Барбаре Кречиковой. Фото: REUTERS

Начинался этот финал не слишком оптимистично для российских болельщиков – Анастасия Павлюченкова проиграла первый сет (1:6) и непонятно было, за счет чего она сможет победить амбициозную соперницу.

Но во второй партии все перевернулось. Павлюченкова понемногу добавила во всех компонентах, у нее пошла подача и игра перевернулась. Второй сет завершился со счетом 6:2 в пользу 29-летней российской теннисистки и все надо было начинать сначала.

Но в третьем сете чешка сделала брейк, удержала преимущество , и с четвертого матч-болла впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема (6:1; 2;6; 6:4). Эта победа стала первой и для чешских теннисисток на «Ролан Гаррос» за всю историю. Кречикова посвятила свою победу другой известной чешской теннисистке Яне Новотной, которая ушла из жизни четыре года назад.

Чешская теннисистка Барбара Кречикова Фото: REUTERS

- Поздравляю тебя с великолепной победой. У меня заряда уже не осталось, а тебе еще играть парный финал, так что желаю тебе победу и в нем, - поздравила свою соперницу Павлюченкова.

Кстати, наши девушки выигрывали «Ролан Гаррос» в одиночном разряде четыре раза. Первой в 2004 году это сделала Анастасия Мыскина, в 2009 - Светлана Кузнецова, а потом дважды, в 2012 и 2014, в Париже побеждала Мария Шарапова. Увы, Анастасии Павлюченковой повторить такой успех на этот раз не удалось. Тем ни менее, это большой успех, ведь для Анастасии это был вообще первый финал турниров Большого шлема, раньше дальше четвертьфиналов она не доходила.

Победительница за эту победу получит 1 400 000 евро, финалистка – 750 000.