Эксперт: В борьбе за мировое господство Китай терпит поражение

Недавно Компартия Китая разрешила женщинам рожать третьего ребенка - это свидетельствует о провале усилий Пекина в деле обновления поколений Фото: REUTERS

Французский политолог Люк де Баршен считает, что Китай, который издавна ведет негласную борьбу с США за мировое господство, может потерпеть поражение.

Он не сможет сохранить за собой одну из главных позиций, которую занимает в мировой иерархии восемнадцать из последних двадцати веков. Спустя сто лет после рождения «китайская мечта» Си Цзиньпина о державе, которая обогнала бы Соединенные Штаты, кажется более хрупкой, чем когда-либо.

Население КНР слишком быстро стареет. По данным переписи населения, в 2020 году в Поднебесной родилось 12 миллионов детей, что на треть меньше, чем в 2016 году.

- Зеленый свет, который Коммунистическая партия Китая дала 31 мая женщинам, объявив о возможности рожать третьего ребенка, свидетельствует лишь о провале усилий Пекина в деле обновления поколений, - считает де Баршен.

Коэффициент фертильности китайских женщин - 1,3 ребенка на женщину - стал одним из самых низких в мире. В США он составляет – 1,7 ребенка на женщину. Китайские пары не хотят воспроизводить потомство. Их отпугивает высокая стоимость образования и жилья, а также необходимость поддерживать пожилых родителей, бабушек и дедушек.

Надвигающийся демографический спад ознаменует собой драматический поворотный момент для однопартийного государства, сделавшего в свое время все ставку на рост численности населения.

- Роботов и искусственного интеллекта будет недостаточно, чтобы восполнить недостаток населения, - уверен Люк де Баршен. – Социальная неудовлетворенность и этническая напряженность остаются в основе, несмотря на идиллические пропагандистские картинки. Число людей старше 60 лет снизится с 17% до 25% населения за десятилетие.

Предотвратить демографическую катастрофу можно, если увеличить пенсионный возраст, но в такой ситуации велико негодование со стороны общества. И все же сейчас в Китае не торопятся принимать кардинальные решения, надеясь, на женщин и их материнское чутье.