Доктор Рошаль поддержал решение продлить выходные в Москве: "Маска спасла мне жизнь"

Леонид Рошаль привился от коронавируса в начале 2021 года Фото: EAST NEWS

- ...Леонид Михайлович, это Александр Гамов.

- Я вас спрашиваю, а почему сегодня, в праздники, вы не отдыхаете, не сидите где-то в Подмосковье, у излучины реки какой-то красивой, не любуетесь природой (и погода неплохая), а работаете? Вам что, делать нечего?

- Нет, есть, что делать. Я просто волнуюсь и беспокоюсь, что опять пошли ввысь показатели заражения коронавирусом. И нам хочется, чтобы Леонид Михайлович Рошаль сказал свои волшебные слова, как это было год назад, полгода назад. Что нам нужно делать, как провести хотя бы вот эти дни, кроме тех советов, которые только что прозвучали в мой адрес?

- Я не знаю, насколько бывают верными мои прогнозы, я осторожен... Но, хочу напомнить, что в самом начале эпидемии, еще до того, как в России не умерло ни одного больного от ковида... Когда мне задали этот вопрос - страшен ли он, я открыл статистику и увидел, что от гриппа умирает больше, чем от ковида (от него в то время ни одного больного не умерло). И я тогда сказал, что грипп страшнее ковида, не предвидя дальнейшее развитие такой инфекции (да мало кто предвидел вообще).

- Да, действительно...

- Но в этот момент был дикий ажиотаж, еще до того, как умер один больной. С полок сметали всё – гречку, крупу, запасались туалетной бумагой почему-то и так далее. Я выступил против этого ажиотажа, сказал, что все будет нормально.

И, действительно, смотрите, сегодня положение хуже, чем я говорил в марте прошлого года, а в магазинах полно всего – и туалетная бумага, кстати, и крупы, всё есть, чуть подороже просто стало.

- А, смотрите, как резко «скаканула» вверх статистика по заражённым от ковида.

- Меня тоже волнуют эти цифры.

- И поэтому вернёмся к вашим советам...

- Некоторые говорят, что маски – это чепуха, что они не предохраняют. Я считаю - на своем личном опыте убедился, что маска спасла меня. Мне, Александр, уже 88, и я давно должен был бы заразиться (тем более, контактируя с массой народа) и лежать в реанимации.

- Нет - нет!

- И при моих различных болезнях, которые я накопил за годы (как бы противопоказаниях), я бы не должен прививаться. Но решил привиться, потому что у меня антител не было.

То есть, я совершенно свободен для вируса. Попадает такой вирус – и я в реанимации, и мы бы с вами сейчас не делали интервью для «Комсомолки»… Вы бы ко мне не дозвонились, такого телефона туда, наверх, еще никто не придумал.

Я считаю, во-первых, прививаться нужно обязательно. Я привился «Спутником» два раза. Ну, поболело чуть плечо, ну, температурка была 2-3 дня. Я ее ничем не сбивал, она сама ушла.

И все же прививка является очень важным элементом. И не верьте тем, кто говорит, что это ничего не дает. Не верьте слухам, что от этой прививки умирают.

- Повторное заражение может быть?

- Может быть. Я вот знаю одного уважаемого врача, профессора, который прививался три или даже четыре раза, пока не добился антител. Это все возможно сегодня.

- Что вы скажете о «ковид-диссидентах»?

- Я против пропаганды непрививочников, я против тех, кто говорит, что маска, - она не предохраняет. Предохраняет. Она мне - повторяю - сохранила жизнь. И считаю, что масочный режим чрезвычайно важен.

Но, конечно, не тогда, когда вы идете по лесу и собираете грибы в одиночестве или - два человека. Ведь важна степень концентрации, особенно тогда, когда люди собираются вместе, когда возможность заразиться больше... И без маски, конечно, опасность заразиться гораздо выше.

Поэтому я призываю, во-первых, прививаться, а, во-вторых, не забывать про масочный режим.

- И - прямо вот все время из носить...

- Я понимаю, что, когда приходишь в ресторан или кафе покушать, маска мешает глотать что-то вкусное. Ее аккуратно надо снять, но все же надо смотреть, чтобы была дистанция. Это всё простые очень вещи, и надо их соблюдать.

Я поддерживаю те решения, которые принял Сергей Собянин. Это - надо. Потому что увеличивается число заболевший...

Но, самое главное, не уменьшается число умерших за последние две недели, это тревожный факт. Потому что - или какая-то мутация вируса произошла... Да, мы достигли уже совершенства, - тех, кого можем спасать, мы спасаем, а дальше – уже выше наших сил, но все равно в этом направлении тоже работать надо...

Но, чем меньше будет зараженных, тем меньше будет, надеюсь, тяжелых больных, хотя прямой корреляции в этом не существует.

Я хочу вам пожелать здоровья.

- Спасибо, Леонид Михайлович, а я - вам.

- Я вас поздравляю с праздником. И, надеюсь, что после этого интервью вы закроете свой компьютер, свой телефон, сядете в машину и поедете с семьей куда-нибудь на лужайку.

- Я вам обещаю, по крайней мере, сегодня пробежку по Крылатским холмам, по свежему воздуху.

- В одиночку или с собачкой?

- Ну, собачки нет, она умерла давно, но я, может быть, кого-то возьму в компанию.

- Но аккуратно. Берите в компанию, но предварительно проверьте, прививался этот человек или не прививался.

- Ладно!

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