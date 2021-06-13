Для природы и для души: в России стартовал шестой сезон экомарафона «Понеслось»

130 команд эковолонтеров, 1131 участник в регионах страны – и все они заряжены безвозмездно делать добрые дела. Фото: Александр КАЛАШНИКО

Марафон уже в шестой раз собирает волонтеров «Норникеля», а также их друзей и просто неравнодушных граждан из Москвы, Норильска, Мончегорска, Читы, Красноярска и других городов. В минувшем году многие события экомарафона пришлось перевести в онлайн, но волонтеры не теряют надежды, что в этом сезоне смогут вновь собраться вместе – со всеми мерами предосторожности.

«Марафон стартует в новую эпоху, в новой реальности – в нашу жизнь пришло «фиджитал». Но мы надеемся, что скоро мероприятия марафона смогут пройти оффлайн», – отметил директор департамента социальной политики «Норникеля» Игорь Сухотин. – «И вы, работая командой, которую объединяют общие цели, смыслы, энергия ваших горящих сердец, внесете изменения в тех городах, где живете вы, ваши дети, трудятся наши сотрудники. Экология начинается с каждого из нас, с того, что каждый из нас делает маленькие дела, которые собираются в одну большую копилку».

130 команд эковолонтеров, 1131 участник в регионах страны – и все они заряжены безвозмездно делать добрые дела. Так, в Москве большая команда добровольцев помогла парку Царицыно – отцветшие кусты сирени очень нуждались в уходе, а землю под ними необходимо было очистить от сорняков.

Большая команда добровольцев помогла парку Царицыно. Фото: Александр КАЛАШНИКОВ

Член Общественной Палаты Российской Федерации, ведущий программы открытия экомарафона Вадим Ковалев давно участвует в мероприятиях «Понеслось». По его мнению, ценность корпоративного волонтерства – в том, что оно вдохновляет окружающих: «Что такое корпоративный волонтер? Это герой местного сообщества, человек, на которого равняются, с которого берут пример, это не пустые слова. Люди видят, что есть сограждане, которым не все равно, и, пусть и не сразу, но стараются присоединиться».

Анастасия Яковенко стала волонтером «Комбината добра» и участницей экомарафона «Понеслось» три года назад. Она уже не является сотрудником «Норникеля», но продолжает с удовольствием участвовать в благотворительных акциях.

По видеосвязи все волонтеры смогли пообщаться с коллегами и друзьями из других городов. Небольшую лекцию для команд прочитал Леонид Слуцкий – главный тренер футбольного клуба «Рубин», экс-наставник сборной России по футболу. Он рассказал, на что важно обращать внимание при создании слаженной команды, а также поделился мнением о волонтерстве и работе добровольцев в целом.«Это самое лучшее, чем можно занять свое свободное время, потому что это продуктивно не только для себя, и даже не только для развития корпоративных коммуникаций, ведь тут собираются коллеги из всех отделов», – рассказала Анастасия. – «Но можно сделать еще многое для природы, для души, можно посмотреть много интересных мест. Это всегда очень интересно, очень насыщенно, и мы всегда этого очень ждем».

Сюрпризом для волонтеров стало выступление популярного певца Мити Фомина. Участники мероприятия узнали, что артист и сам много занимается благотворительностью – он является послом Фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни», амбассадором Всемирного фонда защиты дикой природы, медиадонором Благотворительного фонда «Дети-бабочки».

Сюрпризом для волонтеров стало выступление популярного певца Мити Фомина. Фото: Александр КАЛАШНИКОВ

Много лет он сортирует пластик, системно собирает вторсырьё. «Да, сортировкой нужно заморочиться», – говорит Митя. – «Но я знаю, что если сейчас приложу усилия, то «мои » пластик переработают и дадут ему вторую жизнь. После меня он не останется на сотни лет в земле, разрушая экологию, и не попаде т в дыхательные пути морской черепахи или дельфина. Из него сделают что-то полезное».

Певец признался, что восхищается волонтерами и их самоотверженностью: «В основном, конечно, люди очень сильно зациклены на себе, но если находится сообщество людей, которые могут позволить себе проводить время, практически как на работе, занимаясь этим бесплатно, – я снимаю шляпу, потому что это действительно очень круто!»

Впереди волонтеров экомарафона «Понеслось» ждет насыщенный период, полный добрых дел – уход за живой природой, строительство экологических троп в заповедных зонах, эко-походы и многое другое, а осенью они надеются собраться вместе и весело подвести итоги шестого сезона.