Бурлаки, верблюды и кумысолечебница в ванне: в Самаре стартовал уикенд «ВолгаФеста-2021»

Никогда еще «ВолгаФест» не был таким масштабным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара в эту субботу, 12 июня, переместилась во времени. На набережной появились верблюды, вдоль воды, загребая песок босыми ногами, брели бурлаки, снова заработала кумысолечебница. Просто в городе стартовал уикенд «ВолгаФеста-2021» – фестиваля набережных. Или как называют его организаторы, фестиваля любви к месту, в котором ты живешь.

А любви было много, как и музыки, красок, искусства и зрителей. Их на второй очереди набережной в этот дождливый самарский день собралось прилично. В основном молодежь, но и самарцев постарше хватало.

Верблюды пусть и искусственные, но свою порцию ласки получили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы с друзьями хотели полететь в Петербург или в Калининград на эти длинные выходные, но когда посмотрели, что готовят на «ВолгаФесте», передумали сразу, - призналась самарчанка Мария. – Какой смысл куда-то ехать, когда все самое крутое происходит у тебя дома.

Марию мы поймали около расставленных на траве ванн. Организаторы тут же поспешили объяснить – это кумысолечебница. Когда-то их было несколько в Самаре, они пользовались большой популярностью. Поправлять здоровье в город приезжали художник Василий Суриков, биолог Илья Мечников и писатель Лев Толстой.

До сегодняшнего дня ни одна из этих лечебниц не дожила. Зато на несколько дней усилиями организаторов «ВолгаФеста» кумысолечебницы снова открылись на берегах Волги. Пусть и символические, это совсем не важно.

Вот такие кумысолечебницы появились в Самаре на время фестиваля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вернулись в Самару и верблюды. Когда-то в городе их было больше, чем быков и в какой-то момент даже чем коз, сейчас же эти животные остались только в зоопарках.

Ну и какой же волжский город без бурлаков? Они тоже были. Местные актеры натянули рваные рубахи, объединились в артели, накинули на плечи бечевы и тащили… хорошо, что не суда, а всего лишь доски. Но все равно получилось эффектно.

Все это происходило в фестивальном городке, который открылся прямо на пляже. Городок получился, мягко говоря, необычным. На берег Волги выбросились десятки старых кораблей, проржавевших цепей и винтов. Эти осколки прошлого собирали по всей Волге и свозили в Самару, чтобы показать не только непрерывность течения времени, но и течения Волги, которое объединяет все свои города.

Вся эта зацикленность на истории не случайна – в этом году «ВолгаФест» приурочен к 170-летию Самарской губернии. В честь круглой даты (и не только) фестиваль сделали самым крупным за всю историю его существования. В Самару съехались создатели арт-пространств, художники, музыканты, лекторы со всей России и даже из других стран.

Бурлаки вернулись на Волгу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы приехали из Сызрани специально на этот фестиваль. Гуляли весь день, сейчас поедем обратно, а завтра вернемся еще, - рассказывает посетительница «ВолгаФеста» Анна. – Что больше всего понравилось? То, как здесь все сделано. Очень ярко, колоритно, атмосферно. Все продумано до мелочей, хочется рассматривать каждый метр набережной.

Не удержался и заглянул на фестиваль и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он погулял по фестивальному городку, посмотрел на арт-объекты, пообщался с гостями и организаторами «ВолгаФеста», сфотографировался со всеми желающими

- Пожалуй, самый доступный губернатор, - по-доброму шутят в соцсетях самарцы. – Приятно, когда власть не боится своих граждан.

Первый день уикенда «ВолгаФеста» закончился концертом симфонического оркестра прямо на плавучей сцене. И даже дождь затих, чтобы послушать музыку над Волгой. В этом увидели хороший знак – значит, все идет как надо и следующие дни фестиваля получатся еще более интересными и насыщенными. А их будет еще предостаточно – «ВолгаФест» продлится до 20 июня.