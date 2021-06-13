Какие полисы нужны каждому россиянину, а от каких лучше отказаться

Страховая культура в нашей стране пока не прижилась Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Страховая культура в нашей стране пока не прижилась. Россияне, как правило, покупают только обязательные полисы. Например, «автогражданку». Да и ту не всегда. Добровольной привычки защищать от неприятных форс-мажоров свою жизнь или имущество у нас пока нет. Как правило, мы надеемся на «авось пронесет». Тем не менее от некоторых рисков желательно все-таки застраховаться. Перечисляем, о каких полисах идет речь и как сократить расходы на них.

1. ОСАГО: Лихачам везде у нас… дорогой полис

Это обязательный вид страхования. Его должен оформить каждый автовладелец. Полис защищает в том случае, если человек виновен в аварии. Возмещение пострадавшему заплатит страховая компания. Собственную машину придется ремонтировать за свой счет. И наоборот. Если виновен другой водитель, то компенсацию заплатят вам.

Раньше стоимость ОСАГО была почти фиксированной и зависела лишь от трех критериев: региона проживания, стажа вождения и аварийности. С недавних пор власти ввели сложную систему коэффициентов: включая возраст человека, количество заработанных им штрафов, мощность автомобиля и другие факторы.

Цель изменений - сделать цену полиса более индивидуальной. То есть привязать ее к реальному риску попадания конкретного человека в аварию. Условно: чтобы лихачи платили за полис больше, а ответственные водители - меньше. Сейчас 18-летний водитель Феррари с 50 штрафами за превышение скорости платит на порядок больше, чем аккуратный пенсионер с 40-летним стажем на малолитражке.

Как сэкономить

Если на половозрастные характеристики повлиять нельзя, то на стиль вождения и марку машины можно. Чтобы сэкономить на полисе ОСАГО, нужно жить в сельской местности, ездить на маломощной машине, не попадать в аварии и не нарушать правила дорожного движения.

2. Ипотека: защищай свой долг

Если вы покупаете квартиру в кредит, избежать этой страховки не получится. На этом настаивает банк. В этом случае страхование получается комплексным. Страхуется и жизнь заемщика, и само имущество. Обязательным считается только последнее. Ведь в залоге у банка находится именно квартира, а не жизнь человека.

Страхование заемщика от несчастных случаев – добровольный полис. Но это в теории. На практике от него сложно отказаться. Банки хитрят и ставят заемщика перед сложным выбором. Да, можно отказаться от страховки, но тогда ставка по кредиту вырастет на 1% годовых. Как правило, это невыгодно.

Во-первых, больше будет переплата банку. Во-вторых, вы остаетесь без финансовой защиты и ничего не получаете взамен. От комплексной страховки лучше не отказываться. Можно просто найти наиболее выгодный вариант.

Как сэкономить

Заемщик вправе застраховать квартиру и свою жизнь в любой компании. Но это опять же в теории. На практике ипотечные менеджеры при заключении договора предлагают самые дорогие страховки. Но в каждом банке есть список аккредитованных страховых компаний. Вот там и находится потенциал для экономии. Нужно отправить заявки в несколько компаний из этого списка. Выбрать ту, что предлагает наилучшие условия. И не забыть спросить про скидку.

3. Кредит наличными: Навязанная финансовая защита

Раньше страхование ответственности перед банком было дополнительной опцией. Заемщики пользовались ей редко. Не хотели переплачивать. Но потом банки решили и здесь поставить рамки. Теперь почти все кредиты наличными выдают только со страховкой. Точнее отказаться от нее можно, но ставка становится сильно выше – на 4 – 5% годовых.

Другими словами, заемщика подталкивают к тому, чтобы он обязательно оформил страховку. Банку это выгодно сразу по двум причинам. Во-первых, он снимает с себя некоторые риски просрочки. Если клиент не сможет отдать долг из-за болезни или смерти, за него кредит погасит страховая. Во-вторых, всю сумму полиса заемщик оплачивает сразу, а не равными долями в течение пяти лет. Банк при этом получает до половины стоимости в виде комиссии от страховой компании.

Как сэкономить

Чтобы найти наиболее выгодное решение, все предложения по кредитам нужно сравнивать по полной стоимости кредита (ПСК). В нее банки обязаны включать все возможные комиссии.

КСТАТИ

Франшиза – компромисс между расходами и рисками

Термин «франшиза» имеет несколько значений. Первое - это способ масштабирования бизнеса. Предприниматель создает рабочую бизнес-модель и узнаваемый бренд, а потом продает комплексный продукт желающим на этом заработать. Второе – возможность сэкономить на покупке страхового полиса.

Суть франшизы в данном случае – в разделении рисков между клиентом и страховой компанией. Она больше всего распространена при добровольном страховании автомобиля (КАСКО). В этом случае можно чуть ли не вдвое снизить стоимость полиса.

Действует она следующим образом. Если ущерб незначительный (царапина или вмятина), а пострадавших и других участников ДТП нет, то хозяин машины сам оплачивает ремонт (на заранее определенную сумму - например, 15 или 30 тысяч рублей). Либо закрывает на это глаза.

Во-первых, это в большинстве случаев проще, чем несколько часов ждать инспектора ГИБДД, а потом ради одной царапины или вмятины ездить и оформлять документы в страховой компании.

Во-вторых, в этом случае страховая не повысит стоимость полиса на следующий год. В том числе по ОСАГО. Там действует «коэффициент бонус-малус», сокращенно КБМ. Он накопительный. И самая большая скидка появляется, если человек 10 лет не попадал в аварии. Одна авария может перечеркнуть все труды и повысить стоимость и обязательного, и добровольного полисов.

В случае серьезной аварии водитель платит только минимальную сумму (те самые 15 или 30 тысяч рублей), а все остальные убытки покрывает страховая. Это поможет тем, кто лишился машины из-за собственной невнимательности (например, вылетел в кювет) или из-за погодных катаклизмов (упавшего на машину дерева).

Заплатить даже 30 тысяч рублей не так страшно. А вот полностью потерять машину стоимостью в миллион рублей – будет очень больно. Франшиза снимает самый большой риск.

Страхование жизни: Рисковое или накопительное

Есть два варианта, как застраховать собственную жизнь и здоровье. Первый полис – рисковый. Как правило, он заключается на год. Если за это время произойдет несчастный случай, клиенту или его родственникам выплатят компенсацию. Если все в порядке, уплаченные за полис деньги сгорают. И нужно покупать новый.

Второй вид полиса – накопительное или инвестиционное страхование жизни. Два этих продукта примерно похожи. Суть в том, что вы одновременно и копите деньги, и страхуете себя от различных неприятностей. Взносы нужно делать регулярно – раз в месяц, раз в квартал или раз в год. Обычно договор заключают на длительный срок – от 5 лет.

Если все хорошо, к концу срока действия договора клиент получит обратно от страховой компании круглую сумму. И сможет потратить ее, например, на крупную покупку. Если со здоровьем возникли проблемы или произошел несчастный случай, клиент или его родственники получат компенсацию от страховой незамедлительно.

От пожара и протечек

В страховании есть важный принцип. Нужно страховать либо источник доходов, либо актив, в который вложены основные деньги. Во-первых, если в семье один кормилец, то желательно застраховать его жизнь и здоровье. Потому что благополучие других членов семьи полностью зависит от его работоспособности. Во-вторых, если капитал семьи более чем наполовину состоит из квартиры, в которой она живет, желательно застраховать ее. Ведь потеря единственного жилья или серьезная его порча будет фатальна.

Как правило, имущество страхуют от затопления и пожара. Также эксперты советуют застраховать гражданскую ответственность хозяев. Ведь если по вашей вине будет испорчен дорогой ремонт у соседей снизу, лучше, чтобы за него расплачивался кто-то другой (то есть страховая компания), а не вы.

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