В Главном храме Вооруженных сил идет служба в честь годовщины освящения

Строительство Храма завершилось 9 мая 2020 года, в день 75-летней годовщины Великой Победы. Фото: hram.mil.ru

В подмосковном парке «Патриот» идет торжественное мероприятие в честь первой годовщины освящения Патриаршего собора во имя Воскресения Христова - Главного храма Вооруженных Сил. Ее проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В торжественном богослужении принимают участие архипастыри и пастыри, монашествующие и миряне Русской Православной Церкви, руководство Вооруженных Сил России во главе с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу, представители всех родов войск, государственные и общественные деятели, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил.

Старинные храмы возводили купцы, военные, чиновники, иногда на первую церковь собирали средства и простые люди. Собирали в надежде на искупление грехов, в благодарность за рождение детей, в память больших побед. Так в честь побед российской армии над врагом в нашей стране и появились Храмы Василия Блаженного, Христа Спасителя, Военно-морской собор в Кронштадте, Всех Святых на Куличках и многие другие.

Но в память о самой кровопролитной войне - Великой Отечественной, на храм удалось собрать пожертвования лишь к 75-летию Победы. О том, что храм народный - говорят цифры: пожертвовали свои средства почти 95 тысяч человек, а в проекте строительства приняли участие - более 51 тысячи граждан.

Среди жертвователей первые лица государства, члены правительства, Государственной Думы и Совета Федерации, руководство Минобороны России, департамента военной контрразведки ФСБ, губернаторы и мэры, деятели науки, культуры и искусства, ветераны, священнослужители. Всего были собраны средства 1217 юридических лиц, 94 360 конкретных человек, в том числе 15 760 человек, приславших коллективные вклады. Еще 15 490 взносов поступили через СМС-сообщения.

И они сделали все, чтобы собор открыл свои врата к годовщине начала той страшной войны.

Храм, возведенный к 75-й годовщине разгрома врага, сразу же стали называть и Храмом Победы.

Территорию храма окружает уникальный мультимедийный музейный комплекс «Дорога Памяти», филиала Центрального музея Вооруженных Сил. Он уже стал настоящей сокровищницей, где хранятся более 33 миллионов фотографий, документов, писем участников Великой Отечественной войны – фронтовиков, партизан, тружеников тыла, всех, кто приближал великий день Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Длина этой символической дороги составляет 1418 шагов – по числу дней и ночей Великой Отечественной войны, ведущих к 9 Мая 1945 года.

ИЗ ИСТОРИИ ХРАМА

Строительство Храма завершилось 9 мая 2020 года, в день 75-летней годовщины Великой Победы. Решение о строительстве военного храма было принято в 2018 году.

19 сентября того же года Святейший Патриарх Кирилл в присутствии Президента России Владимира Путина и министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу освятил закладной камень, положенный на месте будущего собора.

После освящения 14 июня 2020 года Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации первым крестили малыша прораба Евгения Григорькина, который фактически не видел отца, пока тот строил. Следом за ним родившегося седьмым сына в семье уполномоченного при Президенте России по правам ребенка Анны Юрьевны Кузнецовой. С тех пор храм посетили более 700 тысяч человек.

По благословению святейшего Патриарха Кирилла в честь новоосвящения 40 дней в храме служился сорокоуст. Все эти дни в патриаршем соборе звучали духовные песнопения в исполнении Православного хора и ансамбля инженерных войск Вооруженных Сил РФ "За Веру и Отечество".

Хор и сегодня можно услышать в соборе по понедельникам во время проведения божественной литургии. Пением молитв сопровождаются и ежемесячные торжественные панихиды по усопшим воинам в дни воинской славы.

22 июня прошлого года в истории собора прошло первое венчание. Спустя 58 лет совместной жизни церемонию прошли 82-летний блокадник Анатолий Никифорович Ковалев и его супруга, 83-летняя ветеран труда Ирина Иннокентьевна.

Кстати, венчания тут проводятся в воскресенье, понедельник, среду и пятницу в дневное время, за исключением дней православных постов. Разумеется, уже после ЗАГСа, исповеди и причастия.

Также с ноября 2020 года Военнослужащие воинских частей Московского гарнизона поочередно принимают присягу на Соборной площади Главного храма. Каждый новый призыв тысячи юношей дают клятву защищать свое Отечество, а потом вместе произносят слова православной молитвы.

7 января 2021 года прошло первое в истории храма Рождественское богослужение, в котором принял участие министр обороны Сергей Шойгу. Собор находится под постоянным вниманием главы военного ведомства и его заместителей. А на Крещение в этом году были организованы традиционные «окунания» прямо при храме.

23 февраля многие военные начальники и военнослужащие с семьями приехали к собору, чтобы помолиться за погибших воинов, за тех, кто несет службу в частях, на базах и кораблях вдали от своего дома. Во время этой службы именитые советские хоккеисты передали в дар главному храму Вооруженных сил России икону Святого Великомученика Георгия Победоносца.

Икона Георгия Победоносца для храма была подарена хоккеистами, в числе которых Вячеслав Фетисов. Также в храм были доставлены мощи Луки Крымского, потом дары не принимали из-за пандемии. Во время церковных праздников в верхнем храме выставляются иконы святых-покровителей видов и родов Вооруженных Сил России, а также Главная икона ВС РФ – образ "Спаса Нерукотворного". Каждый желающий после завершения литургии может приложиться к святыням.

Представители духовенства в храме имеют к армии самое непосредственное отношение. Отец Александр Солдатенков - бывший десантник, сержант запаса 45-го разведполка, окормлявший воинские части в Чеченской республики и Югославии. Епископ Клинский, отец Стефан (в миру Сергей Привалов) родился в семье военнослужащего, и окончил Житомирское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО, а затем факультет православной культуры Военной академии РВСН им. Петра Великого. А иерей отец Андрей (Дьяченко) окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск, Военную академию Генштаба, служил в Военно-космических силах, а потом поступил в Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.

Они также преподают в Военном духовно-просветительском центре, что при храме, где в течение двух месяцев проходят переподготовку 20 военные священнослужителей.

КСТАТИ

Военнослужащих срочной службы крестят бесплатно, но только по собственному желанию и соответствующему рапорту командиру. Пока в соборе крестились 282 военнослужащих.

Запись на крещение для граждан проводят после огласительной беседы. Также в личной беседе со священнослужителем можно согласовать отпевание усопших близких перед их погребением или отдельное поминовение тех, кто отдал свою жизнь в боевых точках и нынешних вооруженных конфликтах.

Кстати, крещение младенцев, как правило, проходит в нижнем храме собора, что посвящен святому равноапостольному Великому князю Владимиру, крестителю Руси. Своды его залов уникальны: все они украшены мозаиками из оникса и нефрита. Но несмотря на камень, нижний храм самый теплый. В отдельном пределе стоит купель, где и проходит таинство.

На сайте Главного рама Вооруженных сил Российской Федерации hram-mil.ru можно ознакомится с расписанием богослужений: литургий, молебнов, заупокойных литий, церковных праздников, вечерен и всенощных бдений.