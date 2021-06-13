Честное фото первой жены Никиты Михалкова: Кончаловский показал 76-летнюю Анастасию Вертинскую

Анастасия Вертинская и Наталья Аринбасарова с внуками. Фото: Instagram Егора Кончаловского

Анастасия Вертинская была замужем лишь однажды. Ее первым и единственным официальным супругом стал Никита Михалков. В этом браке на свет появился сын Степан. Вертинская с недавних пор - прабабушка. Режиссер Егор Кончаловский показал, как сейчас выглядит 76-летняя звезда фильма "Человек-амфибия".

Анастасию Вертинскую считали одной из самых красивых актрис. Всесоюзную известность она получила после съемок в таких фильмах, как "Человек-амфибия" и "Алые паруса". Спустя годы она все также прекрасна. Режиссер Егор Кончаловский поделился редкой фотографией в блоге. На симке можно увидеть двух актрис - Наталью Аринбасарову и Анастасию Вертинскую с внуками.

Поклонники пришли в восторг от вида красавиц, многие отметили, что женщины прекрасно выглядят. "Как такое возможно? Годы не властны!", "Украшение и гордость советского кино. Глаз отдыхал, глядя на ее красоту. И сейчас Вертинская прелестная", "Михалковы умеют выбирать женщин", "Какие роскошные", - делятся фолловеры.

Напомним, Анастасия Вертинская была женой режиссера Никиты Михалкова, а Наталья Аринбасарова, которая старше актрисы на два года, - второй супругой Андрея Кончаловского. С Анастасией Михалкова познакомил старший брат, который был влюблен в ее сестру Марианну. В 1966 году Вертинская вышла за него замуж. "Я была очень влюблена… Меньше всего мы задумывались о том, где нам жить, как зарабатывать деньги, да и жизнь тогда была дешевой", - вспоминала актриса. Вначале молодожены жили у Андрея Кончаловского, потом у Михалковых на даче. "У меня не было чувства, что я вышла замуж за артиста. Это был просто мой любимый Никитон. Веселый, обаятельный, добрейший. Никита всегда был лидером, он очень талантливый… Мы жили и дышали друг другом", - говорила она.

Анастасию Вертинскую считали одной из самых красивых актрис. Фото: кадр из фильма «Человек-амфибия»

Свадьбу молодые сыграли, когда у них уже был полугодовалый сын Степан. Он родился 24 сентября 1966 года. Через три года после рождения мальчика супруги расстались. Позже Анастасия Александровна называла развод трагедией и объясняла разрыв с мужем "жаждой самоутверждения" с обеих сторон. "Я исступленно, почти маниакально хотела стать актрисой. Ради этого, мне казалось, я должна пожертвовать всем. А Никита, конечно же, шел своим путем. Ему нужна была женщина, которая жила бы его жизнью, его интересами. Он мне всегда говорил, что назначение женщины - сидеть на даче и рожать детей. Я по натуре - не жена гения, не могу нигде быть вторым человеком, только первой. Я, если бы пришлось жить заново, в первую очередь не сделала бы человеческих ошибок и любовных. Такие ошибки происходят в период самоутверждения. Тебе хочется победы над мужчиной... И ты скачешь, не ведая, куда ступает копыто твоего коня, разрушаешь и жизнь этого человека, и свою жизнь. Именно это я называю самой большой любовной ошибкой", - вспоминала звезда.

По словам актрисы, Михалков всегда находится в ее сердце. "В церкви я молюсь за него, за его семью, чтобы они были здоровы", - откровенничала артистка.

После развода Вертинская больше не выходила замуж. "Конечно, случались романы, когда происходят волнение в крови, особый подъем духа, потом это превращается в иные взаимоотношения. Я от романов не отказываюсь, но это - не мои мужья. Я даже не считаю, что у меня были гражданские браки. Самым долговечным человеком в моей жизни был Олег Николаевич Ефремов. В 30 лет я поняла, что с моим характером очень трудно с кем-то ужиться. Я люблю полную свободу", - говорила она.

По словам актрисы, Ефремов делал ей предложение, но в тот период, когда она хотела за него выйти, это было невозможно, так как он был женат. "А когда он этого сам захотел, я его уже не любила. Именно Ефремов с его огромным жизненным опытом дал мне жизнь как актрисе. Я его обожала. Ему не было нужно, чтобы я готовила ему супы, всегда находилось, где поесть. Олег Николаевич был очень пьющим человеком. Это тяжкий крест, и я его взвалить на себя не могла", - рассказывала она.

Вертинская давно не выступает в театре, не снимается в кино и игнорирует почти все светские мероприятия. Большую часть времени в последние годы актриса проводит с внуками. Александра Михалкова родилась в 1992, училась в МГУ на историческом факультете. Василий появился на свет в 1999-м, Петр - в 2002-м, а Лука родился весной 2017 года. 22 декабря 2017 года старшая внучка вышла замуж, а в 2018 году стало известно, что она родила сына Федора - первого правнука Анастасии Александровны. Внуки и правнук зовут ее "Нана". "У меня нет никакого комплекса одинокой женщины. Более того, мне было бы ужасно тяжело жить в браке. У меня и так семья многодетная, мне хватает опек и забот, но меня никто ни к чему не принуждает. Сын самостоятелен, у внуков есть родители, няни, и я могу ехать куда и когда хочу. Другое дело, я их обожаю, я к ним рвусь и если в субботу-воскресенье их не тискаю, то очень скучаю", - признается артистка.