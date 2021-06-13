Джо Байден оконфузился перед Елизаветой II

Прежде Елизавета II ни раз сталкивалась с тем, что американские лидеры без зазрения совести нарушают установленный протокол Фото: REUTERS

Июнь 2021 года лидирует по количеству встреч мировых лидеров. Саммит «Большой семерки» приняла Британия. Он стал первым крупным событием, когда главы государств встретились воочию с начала пандемии. Мероприятия с участием глав США, Канады, Британии, Германии, Франции, Италии и Японии прошли в графстве Корнуолл.

Вечером всех ждал грандиозный прием, который давала королева Елизавета II. Званный ужин проходил в оранжереи Eden Project, которую называют уникальным ландшафтным созданием - дождевым лесом в помещении). Помимо королевы политиков встречали принц Чарльз с супругой Камиллой Паркер-Боулз, а также принц Уильям вместе с Кейт Миддлтон.

Разумеется, не обошлось без конфузов, пишет Daily Star. По правилам королевского протокола, как бы это не было бы парадоксально, члены монаршей фамилии прибывают на торжественный прием последними и первыми его покидают. К приезду королевы все гости должны быть на своих местах. Но только не в этот раз!

Через несколько минут после того, как к оранжерее Eden Project подъехал кортеж с Елизаветой II и принцами, как на горизонте замаячил автомобиль президента США Джо Байдена.

Ее величество, конечно, была удивлена поведением президента США, но вида не подала. Во время приема она была приветлива, улыбалась и разговаривала с американским лидером и его супругой Джилл как ни в чем не бывало.

Теперь чету Байденов ждут в Виндзорском замке в воскресенье на традиционное чаепитие.

Прежде Елизавета II ни раз сталкивалась с тем, что американские лидеры без зазрения совести нарушают установленный протокол. Например, Джимми Картер как-то пытался поцеловать королеву в губы во время посещения Букингемского дворца. А первая леди Мишель Обама в свою очередь кинулась обнимать Елизавету II в знак уважения и поддержки. А Дональд Трамп во время экскурсии по королевскому дворцу не смог распознать свой подарок, преподнесенный Ее величеству за год до этого.