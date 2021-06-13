Эксперты и политики Украины соревнуются в рисовании апокалиптических прогнозов

Киеву остается молиться, чтоб Вашингтон не начал заставлять его выполнять Минские договоренности Фото: REUTERS

Чем ближе становится встреча в Женеве Джо Байдена и Владимира Путина, тем выше градус истерики поднимается в соседней с нами Украине. Политологи, эксперты и должностные лица в Незалежной словно бы устроили соревнование в том, кто какие сценарии пострашнее нарисует для будущего Киева. Что характерно, самой Украине в любом из этих прогнозов отводится роль сугубо страдательная, что в корне противоречит заявлениям того же главы МИД страны Дмитрия Кулебы, выдержанным в духе «да мы не позволим», «мы не разрешим», «мы сами с усами» и т.д.

Так, например, директор Института украинской политики Кость (Константин) Бондаренко тревожится, не станут ли итоги встречи Путина и Байдена «страшным сном» для Украины.

- В данной ситуации вопрос только один – дадут ли США Украине команду выполнять Минские договоренности или скажут и дальше имитировать процесс выполнения, - задается он вопросом и опасается, что Вашингтон может поставить Киеву сроки исполнения Минских соглашений. - Это станет страшным сном украинских властей – если Вашингтон начнет заставлять Киев выполнять Минские договоренности.

«Спасение» Украины в таком случае он видит в том, чтобы «игнорировать позицию США», противопоставив им Великобританию и Турцию, у которых и искать нового покровительства. То, что происходит на Украине последние семь лет Бондаренко, судя по всему, кошмаром наяву не считают, более всего опасаясь проснуться в «страшном сне». Куда уж страшнее. Хорошо хоть, что он весьма трезво, в отличие от министров и команды Зеленского, оценивает роль Украины в грядущих событиях: «В любой ситуации и при любых раскладах нас будет ждать судьба несубъектного государства, которым будут манипулировать в интересах крупных игроков».

- Для того, чтобы нами не манипулировали, нам нужно самим становиться сильными и взрослыми, - заключает он. Но и сие заключение звучит так, будто кто-то со стороны прийти и дать Украине и силу, и свободу воли.

Еще более откровенны прогнозы по поводу будущего страны после запуска «Северного потока -2». Что и понятно в какой-то степени. Путин с Байденом встретятся и разъедутся, а «СП–2» станет работать постоянно.

Советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль объявила, что газ на Украине существенно подорожает, если после запуска «СП-2» Россия прекратит транзит газа через Незалежную.

- Для нас это будет очень ощутимо, в первую очередь в плане того, что мы получим очень дорогой газ, - заявила она. Стоп-стоп-стоп, а при чем тут русский газ, если они от него получают и давно покупают европейский? Зеркаль откровенно объясняет: «Сейчас мы можем поставлять газ так называемым виртуальным путем, то есть виртуальным реверсом, когда идет обмен газа, и так работают во всем мире. Если не будет транзита, то нам придется фактически физически поставлять газ из Европы, и расходы на поставку газа значительно увеличатся. Кроме того, наши газохранилища уже будут не такими привлекательными».

Ой, советница министра энергетики, которая точно знает, что говорит, призналась, что Украина в реальности потребляет российский газ, просто отбирая его из транзитной трубы, но платя за него европейцам не просто по европейским ценам, а еще и со всевозможными наценками для компаний-посредников. А обычных украинцев-потребителей газа все эти годы просто обманывали разного рода фантазиями и сказками.

И, заметьте, госпожа Зеркаль не говорит о том, чтобы в случае прекращения транзита закупать газ у России или исключить посредников из этой цепочки. Ее логика сводится к тому, что когда газ действительно подорожает до того уровня, который официально объявлен сейчас, то наценки на него еще вырастут. Наверное, это тоже проходит по категории «страшный сон». И плевать на настоящий кошмар, который устроили населению власти.

Правда, госпожа Зеркаль упускает один момент – «Газпром» подписал не самый выгодный для себя контракт о транзите через Украину до 2024 года. А российская сторона всегда выполняет данное слово, не важно, устное обещание или письменная договоренность. Еще три года, как минимум, Украина будет отбирать транзитный газ из трубы, выдавая его за «европейский свободный и демократический». Но Зеркаль кричит, стараясь быть убедительной, что прерывание транзита может случиться уже ближайшей зимой.

«Страшный сон» обязан пугать. Потому что если вдруг станет нестрашно, то могут ведь и собственные мысли в голове появиться.

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