Трактористов и аграриев отрывают с руками: В России вчетверо вырос спрос на сельхозработников

Спрос на работников в области земледелия вырос в 4 раза Фото: REUTERS

В стране наблюдается настоящий аграрный бум. Спрос на работников в области земледелия вырос в 4 раза, при этом рабочих рук не хватает — число соискателей сократилось в 4 раза. Это заставляет компании нанимать на некоторые вакансии молодых людей 16-23 лет и соискателей других возрастов без опыта работы. К таким выводам пришли аналитики VK Работа, проанализировав более 4700 вакансий по всей России.

Самый востребованная профессия в отрасли — тракторист со средней зарплатой 21 тыс.руб., также активно требуются агрономы с жалованием 23 тыс.руб. и рабочие зеленого хозяйства с окладом 17 тыс.руб. (подробнее смотри КОНКРЕТНО).

В среднем по России специалист в области земледелия может рассчитывать на зарплату в 26 тыс.руб. Больше всего за труд сельхозработников платят в Москве: 57,5 тыс.руб. зарабатывает садовник-агроном, 50 тыс.руб. - агроном и 45 тыс.руб. Кладовщик-садовник. В Ленинградской области самую высокую зарплату готовы предложить сборщику урожая (55 тыс.руб.), а в Краснодарском крае – трактористу (23 тыс.руб).

КОНКРЕТНО

Самые востребованные в области земледелия со средней зарплатой по России

1. Тракторист — 21 200 руб.

2. Агроном — 23 270 руб.

3. Рабочий зеленого хозяйства — 17 300 руб.

4. Садовник — 15 270 руб.

5. Помощник по хозяйству — 30 360 руб.

По данным VK Работа. Проанализировано более 4700 вакансий по всей России.

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