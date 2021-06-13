Белый дом: Встреча в Женеве покажет миру, что Байден выбрал жесткий подход в отношениях с Путиным

Байден во время переговоров будет придерживаться жесткой тактики в диалоге с Путиным Фото: REUTERS

Встреча президента России Владимира Путин с его американским коллегой Джозефом Байденом, которая пройдет в Женеве 16 июня, является самой ожидаемой. Однако, как стало известно, регламент саммита претерпит некоторые изменения.

В первую очередь, администрация Белого дома уже объявила, что Джо Байден проведет отдельную пресс-конференцию по итогам переговоров с Владимиром Путиным. Такова была рекомендация советников по внешней политики. Они убеждены, что нахождение Байдена бок-о-бок с Путиным во время общения с журналистами рискованный момент для американского лидера, передает телеканал NBC. В такой миг возможны как оговорки, так и конфузные ситуации.

- Мы ожидаем, что эта встреча будет откровенной, и персональная пресс-конференция является подходящим форматом для четкого обсуждения с представителями СМИ по тем вопросам, которые были подняты на встрече, где была достигнута договоренность, и где остались серьёзные проблемы.

Главная цель, которая стоит на сегодня перед Белым домом, дать понять мировому сообществу, что Байден во время переговоров придерживался жесткой тактики в диалоге с Путиным в отличие от своего предшественника Дональда Трампа.

В 2018 году американский истеблишмент заклеймил Трампа, обвинив его в том, что он попал под чары российского лидера и не хочет и не может противостоять ему. Это произошло после того, как по окончанию встречи в Хельсинки Трамп провел совместную пресс-конференцию с президентом РФ. Тогда он заявил, что доверяет словам Владимиру Путину о непричастности Москвы к хакерским атакам, зафиксированным в США во время президентских выборов 2016 года.

Теперь Белый дом хочет избежать повторения такой ситуации.

- Я думаю, это верное решение, - отмечает бывший посол США в России Майкл Макфол. - В этом есть плюсы и для Путина, и не так рискованно для Байдена.

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин также пообщается с прессой отдельно. Однако раздельные пресс-конференции - это не повод, чтобы говорить о невысоких ожиданиях от грядущего саммита.

- Скорее всего, это практика американского президента. Как мы знаем, президент США так же провел и в Англии отдельную пресс-конференцию, - напомнил Песков.

Источники в администрации американского президента также говорят, что вполне возможно, лидеры двух стран так и не останутся тет-а-тет. Скорее всего, рядом с ними в комнате для переговоров будут присутствовать небольшие группы советников и помощников.

Уже сейчас известно, что Джо Байден планирует обсудить с Владимиром Путиным проблему кибербезопасности, в частности, кибератаки, приписываемые российским хакерам, ситуацию на Украине, а также нарушение прав человека. Также могут быть затронуты вопросы изменения климата и контроля над ядерным вооружением.

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