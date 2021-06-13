Шойгу: За год Главный храм Вооруженных сил России посетили 1,5 миллиона человек

Министр напомнил, что храм построен на народные средства. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

- Сегодня исполняется год, как по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси и по решению нашего Верховного главнокомандующего был возведен этот храм. Храм, действительно, может считаться народным. Он создан и построен всем народом. Он сегодня один из самых посещаемых храмов нашей страны, за этот год более 1,5 миллион прихожан побывали в этом храме», - заявил Сергей Шойгу после окончания божественной литургии в честь первой годовщины освящения Патриаршего собора. Богослужение совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Министр напомнил, что храм построен на народные средства, а в строительстве принимали участие десятки тысяч соотечественников и военнослужащих и "всех тех, кто счел своим долгом, своей обязанностью перед прошлым поколением победителей, тех, кто отстоял нашу страну 75 лет назад, сделать свой вклад и участвовать в этом большой и важном для страны проекте".

- Мы находится в нескольких днях от того момента, когда будем отмечать траурную дату для нашей страны - 80 лет с начала самой кровопролитной войны, 80 лет с того дня, когда оттолкнувшись от этого места русское воинство, армия нашей страны погнала фашистов на запад", - напомнил глава военного ведомства и выразил сожаление, что за прошедшие 80 лет "не было построено ни одного храма в ознаменование победы в Великой Отечественной войне".

Сергей Шойгу поблагодарил патриарха за благословение строительства, ежедневное участие в создании храма, которого ждете "долгий и долгий путь служения этого храма истории, сохранению истории и воспитанию новых поколений русского воинства".

Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике. Опоясывает храм мультимедийная галерея "Дорога памяти", где собрана информация обо всех участниках война.

Все размеры храма символичны и отсылают к важнейшим цифрам Великой Отечественной войны. Диаметр главного купола составляет 19,45 метров. Высота звонницы – 75 метров. Высота малого купола составляет 14,18 метров. Протяженность галереи музейного комплекса "Дорога памяти", опоясывающего храм, также 1 418 м, по числу дней войны.

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