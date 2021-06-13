Российские ученые не подтвердили заявление о том, что основные симптомы коронавируса изменились

Российские ученые не подтверждают наблюдение зарубежных коллег об изменении характера COVID-19 Фото: REUTERS

Ученые Королевского колледжа в Лондоне утверждают, что наиболее характерными признаками развития коронавируса становится новый набор симптомов. Это заявление они сделали на основании изучения данных COVID Symptom Tracker, это мобильное приложение, которое загрузили уже более 2 миллионов жителей Великобритании. В это приложение пользователи вносят информацию и симптомы о любых заболеваниях, которые у них проявляются. Затем алгоритм анализирует данные и определяет сколько человек описали картину болезни, соответствующую симптомам коронавируса.

- В начале пандемии самым часто встречающимся симптомом был кашель, он наблюдался у 46 процентов инфицированных, - говорит в интервью британскому изданию Mirror Тим Спектор, профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона и один из разработчиков мобильного приложения ZOE, которое используется для этого исследования. - Сегодня симптом №1 это это головная боль, затем следует боль в горле, насморк и лихорадка. И только пятым по частоте распространения идет кашель. При этом классические симптомы встречаются все реже. Например, мы видим, что такой популярный симптом, как потеря обоняния больше не входит в топ-10. Картина коронавируса все больше похожа на обычную сезонную простуду.

Британские исследователи связывают эти изменения с распространением нового индийского штамма, который называют “вариантом Дельта”. Кроме того, в Великобритании уже вакцинировано большинство людей пожилого возраста, у которых коронавирус чаще протекает в тяжелой форме. Теперь на берегах Туманного Альбиона в основном COVID-19 болеют молодые люди, а у них болезнь выражена, как правило, в легкой форме.

Однако российские ученые не подтверждают наблюдение зарубежных коллег об изменении характера COVID-19.

Симптомы коронавируса у российских больных существенно не изменились, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владимир Жемчугов. По прежнему лидеры у нас - температура, боли в горле и кашель. По мнению ученого, выраженность тех или иных симптомов зависит от особенностей конкретного человека, включая общее состояние здоровья, ранее перенесенные и хронические заболевания в анамнезе.

Напомним, что по данным Минздрава, которые озвучил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев в России частота встречаемости симптомов у наших больных выглядит так:

- повышение температуры (как минимум, выше 37,5 градусов) встречается у 90% пациентов.

- слабость и утомляемость - 40%

- кашель - 40%

- одышка 30%

- головная боль - 20%

- боли в горле - 10%

- нарушения стула - 10%

Кроме того, примерно половина пациентов отмечают нарушение вкуса и обоняния.

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