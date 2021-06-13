Главврачи ведущих ковидных больниц Москвы объяснили необходимость новых ограничений

Заболеваемость ковидом в стране и в Москве продолжает расти. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заболеваемость ковидом в стране и в Москве продолжает расти. За последние сутки в России выявлено 14 723 новых случая коронавируса, в столице - 7 704. В городские стационары госпитализировали 1 573 человека, скончались 69 пациентов. Мэр Москвы ввел ряд противоэпидемических мер, включая продление выходных до 20 июня.

«КП» попросила прокомментировать текущую ситуацию и дать советы, как себя вести в эти дни, главврачей больниц, которые уже второй год находятся на переднем фланге борьбы с COVID-19.

Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №52 Департамента здравоохранения города Москвы:

- Мы поддерживаем решение руководства города (о введении новых мер для борьбы с коронавирусом. - Ред.). Один из путей прерывания цепочки передачи инфекции — ограничение контактов. С этой целью мэр Москвы издал указ о продлении выходных дней. К сожалению, темп вакцинации крайне низкий. При доступности нескольких вакцин в гражданском обороте в России люди не спешат вакцинироваться, находя для своей неспешности множество причин: от «ковид не существует» и «это меня не коснется» до порой фантастических суждений о вредоносности вакцин. Так что такое довольно непростое решение мэрии — ввести ряд ограничительных мер — пока единственный выход в ситуации, когда заболеваемость растет стремительно, а люди совершенно необоснованно отказываются от вакцинации.

Главный врач ГКБ №52 Марьяна Лысенко. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Как вести себя в эти дни:

- Важно понимать, для чего следующая неделя сделана нерабочей. Дополнительные выходные не означают, что надо продолжать активно отдыхать. Лучше будет провести эти дни с семьей, дома или на даче, избегая массовых мероприятий, посещения торговых центров, многолюдных зон отдыха. Разумеется, нужно носить маску в общественных местах, тщательно мыть руки, приходя домой, пользоваться антисептиками.

Однако, если не предпринимать никаких действий, сидя дома, стать частью иммунной прослойки не удастся. Единственная возможность сделать вклад в коллективный иммунитет – привиться в эти дни в любом из многочисленных пунктов вакцинации. В городе созданы все условия для того, чтобы вакцинация была комфортной и удобной для граждан.

Иммунная прослойка, необходимая для замедления циркуляции вируса, не образуется до тех пор, пока большинство людей не переболеет или не вакцинируется. И естественно, второй вариант развития событий представляется мне самым разумным. Последствия ковида могут оказаться порой более неприятными, чем сам ковид. Поэтому, если есть возможность защитить себя и таким образом многих людей вокруг себя — нужно вакцинироваться. Переболевшим же нужно следить за количеством антител G в крови, которые убывают со временем, и, если оно критически мало, нужно также сделать прививку.

Валерий Вечорко, главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы:

- За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе существенно ухудшилась. Количество вновь заболевших возросло до пиковых значений прошлого года. Как мы с вами помним, продление майских праздников поспособствовало улучшению эпидемиологической обстановки. Люди ведь передвигаются на общественном транспорте, порой переполненном, не всегда соблюдают меры предосторожности, что может повлечь дополнительный рост заболеваемости. В связи с этим, меры, предложенные правительством Москвы, оправданы и своевременны.

Главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Как вести себя в эти дни:

- Конечно, постараться по максимуму сократить контакты, общаться в своем кругу. Для этого праздники и продлили. Если это невозможно, соблюдать социальную дистанцию, обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты и однозначно вакцинироваться!

Чем быстрее большая часть из нас приобретет защиту от ковида, тем быстрее мы справимся с этой ситуацией. Вакцинация сегодня не только наиболее безопасный способ защиты от коронавирусной инфекции, но и метод борьбы с пандемией. Израиль всем это доказал своим примером.

ВАЖНО!

Все пункты вакцинации от коронавируса в Москве работают в выходные дни — с 12 по 20 июня.

Записаться на прививку можно с помощью портала mos.ru, портала Госуслуг, а также позвонив на бесплатную горячую линию 8-800-20-00-112.

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