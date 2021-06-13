Франческо Тотти: В сборной России есть потрясающие игроки, но всегда решает поле

Франческо Тотти прилетел в Москву
Фото: Алиса ТИТКО
В Москву на выходные прилетел легенда итальянского футбола и чемпион мира 2006 года Франческо Тотти. Он успел уже пообщаться с московскими друзьями, посетить парк "Зарядье" и прогуляться возле "Лужников". Пробовать русскую кухню экс-игрок "Ромы" не стал, так как он очень требователен к еде и в принципе мало ест. А вот встретиться со своим бывшим коллегой по клубу "Рома" Дмитрием Аленичевым очень хотел бы. Корреспонденту "КП" удалось пообщаться с Франческо Тотти и спросить о шансах сборной России на Евро-2020.
- Я не первый раз приезжаю в Москву, но я впервые гуляю по ней свободно. Красивый город, люди приветливые. Москва чистая, ухоженная. Здесь хочется гулять. Еще и сейчас так тепло. Не исключено, что встретимся с Дмитрием Аленичевым, с которым играли в "Роме". Я часто слышу о коллегах, читаю, узнаю, как они. У нас сохранились хорошие отношения.
- Вы ушли из "Ромы" четыре года назад, но под вашим 10-м номером до сих пор никто не играет. Кто-то заслужил уже?
- Это не я точно буду решать. Рано или поздно кто-то возьмет этот номер. Кто-то придет.
- То есть из действующих никто не достоин?
- Не то, что не достоин. Кто-то выберет его.
- Вы смотрели вчера матч Россия-Бельгия? Что можете сказать об игре российских футболистов?
- Да, я смотрел. Я не знаю, когда сборная России будет играть так же хорошо, как сборная Италии. Это точно не от меня зависит. В сборной России есть потрясающие игроки, хорошая команда, но всегда решает поле.
- Вы знаете русских футболистов?
- Знаю. Появляются молодые, перспективные.
- Кокорин, Миранчук?
- Да. Их в Италии уже знают, о них хорошо отзываются, надеюсь, что они будут чаще выступать за итальянские клубы (прим.ред - "Фиорентина" и "Аталанта").
- Поедете ли смотреть матчи в Санкт-Петербург?
- Да. Я еще не решил какие именно. Это неважно, главное - смотреть футбол.
- Какие команды выйдут в финал Евро-2020?
- Мне кажется, что этого достоина Франция. И я очень надеюсь, что Италия.
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