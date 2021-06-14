Столица Поволжья встретила День России обновлённой и похорошевшей

Открытие музыкального фестиваля "Столица закатов" Фото: Центр 800

Торжеству посвящен весь юбилейный 2021 год. Власти региона запланировали более ста пятидесяти мероприятий для горожан и гостей города, которых ожидается свыше двух миллионов. Некоторые из событий уже состоялись и привлекли к себе огромный интерес.

Череда юбилейных ивентов стартовала с исторической инсталяции «КОД Нижнего». На интерактивной выставке была продемонстрирована краткая история Нижнего Новгорода от самых истоков древнего города и до настоящего времени. Экспозиция стала полезной для горожан и гостей столицы Поволжья, которые лишь приступают к знакомству с Нижним Новгородом. Мероприятие посетили одиннадцать тысяч человек.

А в марте в Нижнем Новгороде состоялась выставка 32 платьев, которые предоставили знаменитые женщины, в том числе, Нина Зверева, Наталья Водянова, Эвелина Бледанс. Вернисаж проходил в Доме Сироткина, который как раз отремонтировали к 800-летию Нижнего. На открытие экспозиции приезжал известный историк моды Александр Васильев, а чуть позднее с ней ознакомился телеведущий Андрей Малахов. Выставка продолжалась три недели и имела большой успех среди нижегородцев и туристов

Фото: Центр 800

В мае в Нижнем Новгороде прошла Российская студенческая весна, а недавно завершились XVI Международный фестиваль искусств имени А.Д. Сахарова.

Летом наступает настоящий апогей юбилейных торжеств. В эти месяцы Нижний возьмёт на себя роль фестивальной столицы России. Торжества по случаю 800-летия города завершатся только в декабре. Ну, а в последний месяц уходящего года в Нижнем Новгороде, пройдут праздничные мероприятия, посвященные Новому году. В этом году столица Поволжья удостоена звания "Новогодней столицы России". Этот официальный статус городу перешёл от Калуги. Новогодние представления стартуют в декабре 2021-го и продолжатся до окончания новогодних каникул уже в 2022 году.

«У Нижнего Новгорода есть и успешный опыт проведения масштабных проектов, и вся необходимая инфраструктура, и уникальные достопримечательности, которые привлекают туристов со всего мира", – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Губернатор области Глеб Никитин. Фото: Центр 800

Помешать торжествам не смогло даже продолжающееся распространение коронавируса. Для предотвращения негативных последствий пандемии нижегородские власти сделали всё возможное. В регионе и его столице активно идёт прививочная кампания.

Высочайший уровень подготовки к 800-летнему юбилею был продемонстрирован в ключевой для торжеств День России. 12 июня принёс горожанам ярчайшие позитивные впечатления и эмоции.

Одним из основных событий празднования юбилея города стал музыкальный фестиваль «Столица закатов».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что в Нижнем Новгороде самые красивые закаты в стране. С 12 июня каждую субботу нижегородцы и гости города будут встречать закат на Нижне-Волжской набережной. Также гостей ждут концерты и фейерверки.

«Концепция фестиваля позволяет организовать участие в нем немалого числа гостей. Этому способствует и место, выбранное для мероприятия, и период его проведения», - уточнил Глеб Никитин.

Фото: Центр 800

Руководитель региона добавил, что фестивальные мероприятия будут продолжаться всё лето. На них будут выступать местные исполнители и приглашенные звезды. Завершать вечера планируется фейерверками, которые станут устраивать лучшие пиротехнические команды страны. Первой звездой «Столицы закатов» стал «Хор Турецкого».

В усадьбе Рукавишниковых состоялась торжественная церемония вручения первых юбилейных медалей «В память 800-летия Нижнего Новгорода». Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил высокие награды семнадцати нижегородцам.

Руководитель области подчеркнул, что Нижний Новгород стал четвертым городом страны наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Казанью, в честь юбилея которых и учреждена такая награда.

«Среди тех, кого мы сегодня чествуем, отдельных слов признательности заслуживают, конечно, нижегородцы – участники Великой Отечественной войны. Те люди, без которых не было бы нашей страны, не было бы и юбилея Нижнего Новгорода. Также мы благодарим тех, кто внес важный вклад в ветеранское движение в нашем регионе», - акцентировал губернатор.

Губернатор области Глеб Никитин вручает первые юбилейные медали «В память 800-летия Нижнего Новгорода». Фото: Центр 800

Одним из наиболее знаковых событий в череде торжественных мероприятий стало открытие колокольни Спасо-Преображенского собора, который находится на территории Нижегородского Кремля. После окончания здесь ремонтно-реставрационных работ на колокольню будет открыт доступ для горожан и туристов. Отсюда открывается самый красивый вид на древний город.

Кроме этого отреставрируют боевой ход по периметру стен Кремля. Его протяжённость 2042 метра. Он станет самым длинным туристическим пешим кремлёвским маршрутом среди всех подобных объектов в стране. Также в настоящее время идет реставрация башен и стен Кремля, проводятся противооползневые работы.

«Мы видим, как возрождаются святыни Нижегородского кремля. Все это не только наполняет древнюю крепость жизнью, но и способствует восстановлению исторической справедливости», - отметил Глеб Никитин.

Закладка капсулы в основание памятника Александру Невскому. Фото: Центр 800

Другим знаковым событием среди торжественных мероприятий стала закладка капсулы в основание памятника Александру Невскому на Стрелке в Нижнем Новгороде. Место для установки и эскиз монумента одобрили жители Нижнего Новгорода. В голосовании участвовали десять тысяч человек. Судьба Александра Невского имеет особое значение для нижегородцев. Ведь жизнь великого князя не отделима от истории нижегородской земли – свой земной путь он завершил в Городце. Во время церемонии закладки капсулы Глеб Никитин сказал, что сегодня, восстанавливая и создавая святыни, связанные с его именем, мы вносим свой вклад в формирование образа святого благоверного князя как национального героя для будущих поколений.

«К 800-летию Нижнего Новгорода здесь не только будет установлен монумент, но и откроется благоустроенная Стрелка. Это уникальное общественное пространство было закрыто для горожан более чем 80 лет. Площадка на Стрелке и территория пакгаузов превратятся в концертный зал под открытым небом. Важной частью обновленной территории Стрелки станет памятник Александру Невскому», - произнёс во время церемонии Глеб Никитин.

Фото: Центр 800

Нижегородцев ожидает еще множество интересных событий. Однако юбилейные торжества это не только праздники, фестивали, выставки и концерты. Во время подготовки к 800-летию властями и простыми горожанами проводится колоссальная работа по благоустройству города, его социальных и культурных объектов, исторических зданий, мостов и дорог. Поэтому помимо замечательного настроения хозяева праздника приобретут еще и обновлённый и похорошевший город.