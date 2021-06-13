"Зашла с вином, провела три часа": Анджелину Джоли застукали в доме бывшего мужа

Джоли и Ли Миллер были также партнерами в фильме "Хакеры" 1995 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Папарацци застукали Анджелину Джоли входящей в дом, где сейчас проживает ее бывший муж Джонни Ли Миллер. Дело было в Нью-Йорке. Выглядела актриса идеально. На ней были белый свободный брючный костюм и стильный тренч, на плече висела сумка Louis Vuitton, а рука надежно сжимала бутылку красного вина от калифорнийского производителя Питера Майкла (такая стоит от 150 до 450 долларов). В гостях у Джонни Анджелина провела около трех часов, после чего покинула здание (уже без бутылки).

Каждый шаг 46-летней Джоли подвергается тщательному рассмотрению и анализу в таблоидах, и этот визит исключением не стал. Журналисты немедленно вспомнили обстоятельства их брака: Анджелина и Джонни познакомились на съемках фильма «Хакеры» в 1995 году, и вскоре отправились под венец, причем на Анджелине во время бракосочетания была белая футболка, на которой она собственной кровью написала имя мужа.

Увы, это был юношеский брак, который продлился совсем недолго: уже в 1997 году супруги расстались, а в 1999-м развелись официально. Потом Анджелина выскочила замуж за партнера по другому фильму («Управляя полетами») Билли Боба Торнтона, а потом - за партнера по третьему («Мистер и миссис Смит») Брэда Питта. Но Джонни забыть не могла: по крайней мере, в 2004 году, незадолго до того, как начался ее роман с Питтом, она называла развод с первым мужем «самой идиотской вещью, которую сделала за всю жизнь».

Сейчас Джонни 48 лет. Его кинокарьера сложилась менее успешно, чем у Анджелины - его помнят в основном по фильму Дэнни Бойла «На игле» («Трейнспоттинг»), с которого в 1996-м началась его слава, и, конечно, по сериалу «Элементарно», где он играл современного Шерлока Холмса.

Голливудские сплетники, конечно, были бы счастливы узнать, что у бывших супругов возродились романтические отношения - тем более, они оба сейчас свободны. Но пока, к их большому сожалению, это всего лишь домыслы…

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