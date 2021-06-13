В Мадриде прошел митинг против помилования каталонских политиков

Испанцы протестуют против помилования каталонских политиков. Фото: REUTERS

Центр испанской столицы сегодня наводнили противники независимой Каталонии. На улицы Мадрида вышли около 25 тысяч человек, выступающие против возможного помилования каталонских политиков. Ранее 12 каталонцев были осуждены за организацию незаконного референдума о независимости региона, который прошел в 2017 году, пишет агентство Reuters.

Еще в конце мая Верховный суд Испании отказался помиловать арестантов. Теперь решить их судьбу может только правительство. Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что если кабинет министров и примет решение о помиловании, то только в интересах всех подданных. Помимо этого, заместитель Санчеса, Кармен Кальво, дала понять, что вероятность помилования крайне высока.

Взбудораженные выступлениями политиков, активисты заполонили площадь Колумба, скандировали лозунги, призывая к отставке премьер-министра Педро Санчеса, размахивали национальными флагами.

Митинг прошел на площади Колон в Мадриде. Фото: REUTERS

К манифестантам присоединились сторонники оппозиции, в том числе глава консервативной Народной партии Пабло Касадо и лидеры ультра-правой партии «Вокс» Сантьяго Абаскаль.

Согласно опросам, около 63% испанцев выступают против помилования 12 каталонских политиков, в то время как около 25% требуют освободить арестантов и только 6% равнодушны к этому вопросу.

В октябре 2019 года Верховный суд Испании приговорил девять каталонских политиков к тюремному заключению на срок от 9 до 13 лет. Их обвинили в подстрекательству к мятежу, организации несанкционированного референдума о независимости Каталонии и объявлении о краткосрочной независимости региона.