«Союзмультфильм» выпустил одеколоны по мотивам «Чебурашки», «Простоквашино» и «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» выпустил линейку парфюма на тему популярных мультфильмов. Фото:click-or-die.ru

В честь 85-летия студии «Союзмультфильм» решил «оживить» атмосферу старых добрых советских мультфильмов и выпустил коллекцию одеколонов и парфюмированной воды с, как заявлено, ароматом из «Ежика в тумане», «Чебурашки» и других мультиков.

Вместе с брендом Biblioteka Aromatov студия разработала линейку из 10 позиций, в которую вошли тридцатимиллилитровые флакончики с названием «Простоквашино», «Оранжевая корова», «Львенок и черепаха», «Малыш и Карлсон» и другие.

Фото: biblioteka.shop

Каждый из ароматов, как позиционируется, отвечает эстетике мультика, которому посвящен.

Фото: biblioteka.shop

Например, одеколон «Тайна третьей планеты» поможет «отправиться в путешествие по галактике вместе с Алисой, вдохновляясь новыми планетами, ощутить щекочущий нос аромат приключений». В его нотах цитрус, фрукты и свежесть.

Фото: biblioteka.shop

Одеколон «Ну, погоди!» позволит «почувствовать веселье и задор в вечной погоне Волка и Зайца, бежать по полям, лесам и горам, плыть по морю и лететь по небу с этой неугомонной парочкой». Он включает ноты зеленой травы.

Фото: biblioteka.shop

Аромат «Чебурашка», как несложно догадаться, состоит из цитрусовых и фруктовых — ведь неведомую зверушку привезли в коробке с апельсинами. А вот «Винни-пух» пахнет легкими цветочными нотками. В «Малыше и Карлсоне» фанаты найдут оттенки аромата малинового варенья. Утреннюю росу, что логично, можно ощутить в одеколоне "Простоквашино".

Кстати, реанимация советских мультфильмов произойдет и в ультрасовременном формате: «Союзмультфильм» договорился с издательством Bubble («Майор Гром») о создании комиксов с персонажами своей «Золотой коллекции» студии.

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