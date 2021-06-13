У Израиля спустя 12 лет новый лидер. Нетаньяху покидает пост премьер-министра

Биньямин Нетаньяху покидает свой пост. Фото: REUTERS

Спустя 12 лет пребывания в кресле премьер-министра Биньямин Нетаньяху покидает свой пост. В воскресенье прошло заседание парламента, на котором было утвержден новый состав кабинета министров. Кресло премьера в этот раз досталось Нафтали Беннетт.

Нетаньяху впервые был избран главой правительства в 1996 году на три года. На эту должность он затем смог вернуться только в 2009 году. Он является израильским лидером, находившимся у власти дольше остальных.

Теперь Нетаньяху отведена роль главного оппозиционера Израиля. Но как пообещал 71-летний политик, его «политическая ссылка» ненадолго, он скоро вернется.

Сессия, на которой утверждался новое правительство, прошла шумно. Правые и ультраортодоксальные сторонники Нетаньяху кричали в адрес 49-летнего Беннетта «позор» и «лжец». Однако это не подействовало, и с перевесом всего в один голос победу одержало «правительство перемен» во главе с Беннеттом - 60 против 59.

Нафтали Беннетт Фото: REUTERS

Нафтали Беннетт - бизнесмен, сколотивший свое миллионное состояние в сфере высоких технологий, ранее он был министром обороны. В борьбе за пост премьера, он пошел на сближение с представителями арабского меньшинства в парламенте. Правда, политические аналитики склоны считать, что коалиция в лице левых, центристов, правых и арабских партий против Нетаньяху, - явление временное и крайне хрупкое.

На посту премьер-министра Беннетт будет находиться до 2023 года. Затем его сменит 57-летний центрист Яир Лапид. Таким было коалиционное соглашение.

Новое правительство планирует придерживаться сбалансированной политики в международных вопросах, в частности, в отношении палестинцев, и сконцентрироваться на внутренних реформах.

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