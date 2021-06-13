Байден отвесил в адрес королевы Елизаветы II сомнительный комплимент

Королева приняла чету Байденов в Винзордском замке. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден закончил свой визит в Великобританию. В программе его поездки значились участие во встрече «Большой семерки» и аудиенция у Ее Величества королевы Елизаветы II.

Королева приняла чету Байденов в Винзордском замке. С момента начала пандемии для британского монарха эта была первая встреча с зарубежным лидером.

Вопреки публикациям многих мировых СМИ, сообщающих о первой встрече Байдена с королевой, на самом деле нынешний президент США и британский монарх уже виделись вживую: в 1982 году тогда еще сенатор Байден побывал в Великобритании в составе парламентской делегации, которую приняла Ее Величество.

Елизавета II приняла Байденов в Виндзорском замке. Фото: REUTERS

И вот через 30 лет они повстречались снова. После пары часов, проведенных за чаем, Байден вышел к журналистам и сообщил им, что «королева была очень любезна». Затем, вероятно окончательно расчувствовавшись, 78-летний Байден заявил, что «она напомнила мне мою мать».

Для 95-летней королевы это весьма сомнительный комплимент с точки зрения ее несущественной разницы в возрасте с заморским гостем. В теории получается, что Елизавета II должна была разродиться от бремени в возрасте 17-и лет.

Байден отвесил Елизавете II сомнительный комплимент, сказав, что она похожа на его мать. Фото: REUTERS

Байден также рассказал, что Ее Величество интересовалась его мнением о Владимире Путине и Си Цзиньпине, а также рассказами о жизни в Белом доме.

Президент США посетовал, что размеры резиденции американских президентов несопоставимы с площадью Виндзорского замка: «Я сказал ей, что Белый дом мог бы разместиться на заднем дворе этого замка».

Президент США помог трогательно помог королеве спуститься с лестницы. Фото: REUTERS

Следующей остановкой Байдена в его первом с момента его избранием президентом США зарубежном турне станет Брюссель. А 16 июня в Женеве состоится рабочая встреча президентов России и США.

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