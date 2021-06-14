Надо ли ограждать детей от звезд-фриков, когда США превратятся в СССР и чем грозят автомобилистам новые полномочия инспекторов ГИБДД

1 место. Надо ли ограждать детей от звезд-фриков?

После мягко говоря неоднозначной премии Муз-ТВ возник законный вопрос: если нынешние звезды готовы на всё радио хайпа и он для них важнее музыки, то насколько далеко они готовы зайти? И стоит ли ограждать неокрепшую детскую психику от таких хайпожоров? (слушать)

2 место. Москва закрывается из-за коронавируса: кого коснутся ограничительные меры

Разбираем вместе с адвокатом Леонидом Ольшанским указ мэра Москвы Сергея Собянина о новых ограничениях из-за роста заболеваемости коронавирусом: насколько всё это законно с юридической точки зрения (слушать)

3 место. «Покажите по ТВ переполненные морги и похороны»: Жириновский рассказал, как заставить россиян прививаться

Владимир Вольфович тоже вносит посильный вклад в борьбу с пандемией. Одним из первых из политиков привился и наказал всем членам партии привиться. А заодно генерирует мысли, как простимулировать население на прививки (слушать)

4 место. Украина никогда не будет страной НАТО: переводим слова Путина с дипломатического на понятный

Глава государства остер на язык и в выражениях не стесняется, когда ему задают неудобные вопросы. Но в своих выражениях он закладывает гораздо больше смысла, чем видно с первого взгляда. Расшифровываем послание Путина Западу (слушать)

5 место. Александр Дугин: Америке пришел конец. У США почти все признаки падения СССР налицо

В своем недавнем интервью Путин заявил о том, что США «твердым шагом идут по пути Советского Союза». Философ Александр Дугин уверен, что США начали сваливаться в кризис идей еще при Обаме, потом немного притормозились при Трампе, так как он попытался вернуть традиционные ценности. Но сейчас, при Байдене, Америка снова на полных парах несется к краю обрыва (слушать)

6 место. Это подстава! Собчак опозорила «татушку» Юлию Волкову

Ксения Собчак записала большое интервью с Леной Катиной и Юлей Волковой к 20-летию группы ТАТУ. Большой упор был сделан на выдвижение Юли Волковой в кандидаты от «Единой России». При этом Собчак спросила Юлю про закон Димы Яковлева, наврав про его суть. Обсуждаем с известным политтехнологом Сергеем Маркеловым, из любого ли человека можно вылепить политика и какое политическое будущее ждет Волкову после скандала (слушать)

7 место. Сергей Галанин: Никогда не думал, что «А что нам надо» станет визитной карточкой группы

1 июня группе «СерьГа» исполнилось 27 лет! В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» поговорили с Сергеем Галаниным аж про 4 готовящихся новых альбома (слушать)

8 место. Александр Цыпкин: Прав у Бузовой играть во МХАТе столько же, сколько у вас критиковать

Модный писатель Александр Цыпкин уверен: уж где-где, а в интернете возможности у всех одинаковые. Но вот только почему-то Бузова и Милохин пробились, а их хейтеры - нет. Так что претензии можно предъявлять только себе, а никак не критиковать блогеров (слушать)

9 место. Не работаешь - пособие не получишь! Правительство изменило схему выплат на детей с 3 до 7 лет

Сидеть на шее у государства больше не получится - правительство делает помощь всё более адресной. Для борьбы с липовыми малоимущими теперь при назначении пособий будет учитываться не только среднедушевой доход, но и наличие квартиры, дома, нежилых помещений, земельных участков, автомобилей и банковских вкладов (слушать)

10 место. Люди в штатском. Чем грозят автомобилистам новые полномочия инспекторов ГИБДД

Гаишники теперь получат возможность вести скрытое наблюдение и выписывать потом штрафы например за разговор по телефону за рулем или агрессивное вождение. Разбираемся с экспертами, что нас теперь ждет (слушать)