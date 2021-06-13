Брат Владимира Кузьмина Александр: "Коронавирусом Вову заразила жена"

Александр Кузьмин с братом Владимиром. Фото: из архива А. Кузьмина.

Рокер Владимир Кузьмин попал в больницу. У него диагностировали коронавирус. Его родной брат Александр прокомментировал случившееся.

"Знаю, что Владимир (Кузьмин) сеи час находится в больнице в Одинцово под наблюдением лучших врачеи , это Центр Министерства обороны для больных коронавируом, - сказал kp.ru брат музыканта. - Первые признаки болезни появились уже на недавнем концерте, когда Вова пытался сбить температуру, но она не сбивалась.

По версии семьи и его жены Катерины, болезнь пришла от нее , потому что Катя всегда была рядом с Вовои и больная путешествовала с ним на гастроли. По словам Кати, она заразилась от своих студентов, которым преподае т мастер-классы. Конечно, нужно было подои ти к вопросу о здоровье более ответственно и изолироваться больному человеку на время лечения, тем более что брат находится в возрастной группе риска...

Владимир и Александр в молодости. Фото: из архива А. Кузьмина.

"Я знаю что Вова не любитель посещать всякие общественные места без повода, и именно поэтому подстраховался, на всякии случаи сделал три прививки".

Но, не смотря на все три прививки, антител оказалось все равно мало:

"Я уверен, что все будет в порядке, семья Кузьминых долгожители и поэтому брат справится с этим страшным недугом и скоро мы снова его увидим на сцене, - считает Александр Кузьмин - Безусловно, брат не скажет, что ему плохо и будет утверждать, что все в порядке, но если у него был повод для третьеи прививки, значит и повод опасаться тоже был. Сеи час у него 30% поражения легких, но семья настояла на его госпитализации для подстраховки. В больницу брат попал одновременно с Александром Буи новым и надеемся, что лучшие врачи России под контролем правительства позаботятся о здоровье кумиров.

Я роднои ему человек, а он роднои мне, я искренне желаю брату скореи шего выздоровления и беречь себя, потому что больнои человек, как правило, нужен только родным, а его еще ждут миллионы поклонников!".

Поклонники пишут в сетях своему кумиру слова поддержки и пожелания исцеления.

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