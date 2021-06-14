Будет ли «оттепель» после встречи Путина и Байдена

Владимир Путин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

16 июня в Женеве Владимир Путин встретится с Джо Байденом. Это рандеву двух президентов может стать главным политическим событием года. И обложка журнала Time заранее посвящена именно ему (не смотря на то, что в те же дни шли саммиты «Большой Семерки» и НАТО — они остались в тени). И зря что ли Владимир Зеленский умолял о личной встрече с президентом США непременно до его разговора с Путиным. Видимо, чувствует, что они могут решить многое, в том числе и судьбу Украины.

Да и советник премьера Великобритании срочно прилетел в Москву для консультаций. А американцы вдруг признали, что не смогут остановить достройку «Северного потока-2»...

Все ждут.

Но вот о чем конкретно будут говорить Путин и Байден - загадка. Официально - про мировую безопасность и региональные конфликты. В такую туманную формулу можно включить и ядерные ракеты, и коронавирус, и Украину, и многое другое... А главное - отношения между самими США и Россией.

«КП» вместе с политологами попыталась предсказать — чем же в итоге может закончится саммит в Женеве.

УКРАИНА И НАТО

Недавно Владимир Путин ясно дал понять, что для России прем Украины в НАТО неприемлем. «Подлетное время (ракет. - Ред.) от Харькова до Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Это для нас «красная линия» или нет?» — поставил вопрос президент.

Про «красную линию» Путин сказал не на пустом месте. Буквально в начале июня Зеленский обсуждал перспективы членства Украины в НАТО по телефону с Байденом.

Все опрошенные «КП» политологи полагают, что президенты России и США при встрече не обойдут тему Украины. Но договорятся ли о чем-то, никто не знает.

- Я не думаю, что будут приняты какие-то окончательные решения по Киеву и НАТО. Как минимум, для этого нужна предварительная работа дипломатов, а ее пока нет, - сказал kp.ru американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин.

- Байден по своему характеру не готов сходу договариваться о прорывных вещах, - считает политолог Михаил Синельников-Оришак. - Вспомните его приезд в Москву в 2011 году. Путин предложил тогда ввести безвизовый режим между Россией и США - Байден растерялся и заявил, что он «всего лишь вице-президент (президентом США в тот момент был Обама. - Ред.) и не решает такие вопросы».

Другое дело, что, по мнению экспертов, и без обещания Байдена Украина о членстве в НАТО может не мечтать.

Джо Байден. Фото: REUTERS

- США поддерживают украинский режим, чтобы давить на Москву. Но Украина в НАТО не попадет — Польша или Прибалтика будут «За», а вот Италия, Франция, Германия изначально «Против» этого, - рассказал kp.ru глава Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный.

- Киеву светит статус «основного союзника вне НАТО». Вашингтон сможет технически поддерживать Украину и без одобрения других стран блока, - уверен Синельников-Оришак.

- Запад не рискнет размещать ракеты «под Харьковом». Это может спровоцировать настоящую войну, а драться за Украину не хочет ни Америка, ни Европа, - заявил kp.ru политолог Дмитрий Дробницкий. Кстати, в этом согласны все опрошенные эксперты.

А вот Путин, напртив, считает угрозу серьезной. «Все подсмеиваются над Зеленским, говорят, что все это болтовня, ничего не будет. У меня другое мнение. Нас никто не спрашивал, когда произошли два этапа расширения НАТО на восток», - заявил президент.

ХАКЕРЫ

Политолог Георгий Бовт считает, что Вашингтон сейчас сильно беспокоит кибербезопасность. Хакеры наносят ощутимый урон экономике США. В мае 2021-го американский нефтепровод Colonial Pipeline отдал $5 млн. компьютерным вымогателям за возобновление работы. В июне по той же схеме пришлось заплатить хакерам уже $11 крупнейшему в мире производителю мяса JBS. В Белом Доме уже заявили, что «требование выкупа исходит от преступной организации, которая, возможно, базируется в России. Хотя и нет доказательств, что она как-то связана с властями страны».

- Хакеры дорого стоят США. И Байден попытается договориться с Путиным, чтобы мы начали активно с ними бороться, - полагает Бовт.

Александр Домрин сомневается, что это сразу получится.

- Вряди ли наша полиция начнет охотиться за какими-то киберпреступниками лишь потому, что так потребовали в Вашингтоне, - заявил эксперт.

А Павел Подлесный напомнил, что Америка не в первый раз хочет прижать хакеров.

- Сначала США пытались об этом договориться с Китаем, но сорвалось. Потом Трамп с Путиным обсуждал создание совместной группы по кибербезопасности, но тоже ничего не вышло. Теперь Америка еще раз попробует, - предположил политолог.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОСОЛЬСТВ

Последние 5 лет дипотношения России и Америки погружаются в кризис. Вашингтон начал высылку наших дипломатов еще в 2016 году из-за якобы вмешательства в выборы. Закрылись консульства РФ в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Вашингтоне, Сиэтле… Но точно так же прекратили работу и все генконсульства США в России, а численность посольства в Москве сократилась на 75%. Дошло до того, что теперь в России невозможно получить американскую визу.

- Вероятно, Путин предложит вернуться к состоянию начала 2016 года, когда никого из дипломатов еще не высылали, - предположил Синельников-Оришак.

- Возобновить работу диппредставительств реальнее всего. Мне кажется, все понимают минусы ситуации, когда ученый не может получить визу, чтобы съездить в США и прочитать лекцию, - заявил Домрин.

«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2»

Снятие санкций с нашего газопровода — это попытка Вашингтона разрядить обстановку перед саммитом? Многие американцы так и считают. В Конгрессе решение Байдена прямо назвали «подарком Путину».

- Своим решением он протянул оливковую ветвь России перед саммитом, которого очень ждет. И еще - это попытка отвернуть Россию от Китая. Я думаю, именно такой будет приоритетная стратегия новой администрации США, - сказал член совета директоров Американо-Российского Делового Совета Дэниел Ергин.

Наши политологи тоже не верят в бескорыстный альтруизм властей США. Вероятно, перспективы «Северного потока-2» в Женеве будут обсуждать, но эксперты боятся, что Байден прячет по этому поводу фигу в кармане.

- Окончание строительства «Северного потока-2» - это победа не только Москвы, но и Берлина, - считает Дмитрий Дробницкий. - Но уже осенью пройдут выборы в парламент Германии. И ожидается, что в правящую коалицию попадут Зеленые, которые критикуют «Северный поток-2». Они попытаются перехватить управление этим газовым хабом. А Зеленые очень близки демократам США — партии Байдена. И он через них может получить доступ к управлению газовыми потоками.

ИГРА В КИТАЙ

С этой темой ясности меньше всего. Все политологи сходятся только в том, что Вашингтон не хочет сближения Пекина и Москвы. И потому попытается перетянуть Россию на свою сторону или вбить клин между РФ и КНР. Но на что ради этого готова пойти Америка — никто не знает.

- Байден легко может предложить, чтобы Россия и Пекин договорились об ограничении чего-нибудь важного: оружия, киберугроз. Лишь бы Кремль сам вышел к Китаю с этой идеей, а США как бы не при чем. Американцы рассчитывают, что это отдалит нас от Пекина. Но в свое время Вашингтон уже предлагал, чтобы Россия навязала Китаю договор об ограничении ракет. Мы тогда не поддались на уговоры, и сейчас вряд ли это сделаем, - уверен Александр Домрин.

Дмитрий Дробницкий не исключает, что Байден попробует сразу зайти с козырей: пообещает частичную отмену санкций в обмен на эксклюзивный доступ на наш рынок американских компаний.

- За Байденом стоят корпорации. Он может попробовать сбить нас с суверенного развития, например, предложив, чтобы американские компании построили в России сеть нового поколения 5G. Тогда США и выгодный контракт полукчат, и Китай подвинут, - предположил политолог.

Георгий Бовт полагает, что Америка не так уж и боится сближения Москвы и Пекина.

- В 2020 году, по оценке Минфина, прямые инвестиции Китая в Россию составили всего $2 млрд. Сами китайцы, правда, говорят о $12 млрд., но это не важно — американцы-то инвестировали $85 млрд. Получается, у нас с США гораздо больше экономических связей? Пекин просто не хочет вкладывать деньги в Россию. Был проект скоростной дороги из Азии в Европу — Китай из него вышел. Мы хотели, чтобы Китай софинансировал строительство нашего газопровода «Сила Сибири» — в итоге мы строили его на свои, - напомнил Бовт.

ПРИСТРЕЛКА ИЛИ ПЕРЕСТРЕЛКА?

Хочется верить, что после встречи Путина и Байдена начнется разрядка. Без новых санкций и бесконечных обвинений во всех смертных грехах. Но политологи предостерегают от слишком больших надежд.

- Радикальных изменений ждать трудно. Потому что Байден сам оказался в сложной ситуации: если будет слишком мягким к Москве — порвут на родине, если будет слишком жестким — спровоцирует Россию на нежелательные Америке действия. А этого он не хотел бы. Отнрошения между нашими странами и так хуже некуда. Но для Байдена встреча с Путиным — это символ. Он сможет показать себя на ней лидером единого Запада. Для США это уже хороший итог, - полагает Дробницкий.

- Когда-то много ждали от встречи Путина и Трампа в Хельсинки, но разрядки так и не последовало. Я думаю, сейчас президенты хотят пристреляться, изучить друг друга. Америке саммит в Женеве нужен больше, чем нам — Байден потом сможет показать гражданам, как он круто не прогнулся под Путина. Мы же относимся к встрече прагматично — вдруг все-таки получится договориться, потому что изоляция и санкции нам вредят, - сказал Домрин.

- Сейчас в Штатах, увы, нет запроса на разрядку. Да, Россия хочет, чтобы ее оставили в покое. Но, боюсь, это невыполнимо, потому что Америка с чужим суверенитетом в принципе не считается. А раз так - нам тоже будет удобнее многие проблемы свалить на козни Вашингтона, - считает Бовт.

СПРАВКА «КП»

36 лет назад, 19 ноября 1985 года, лидеры СССР и США тоже встречались в Женеве. Тогда Горбачев и Рейган начали переговоры о ядерном разоружении. В итоге Генсек КПСС назвал американского президента «динозавром», а тот в ответ ограничился «твердолобым большевиком». Как бы то ни было, они установили личный контакт, а встреча в Женеве считается прологом к завершению Холодной войны.

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