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В мире14 июня 2021 8:35

Инаугурация нового израильского премьера прошла со скандалом

Лидер партии «Еш Атид» отказался от произнесения инаугурационной речи
Юрий МАЙБОРОДА
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Решение Лапида (слева) объясняется поведением ряда депутатов, устроивших форменную свистопляску во время выступления соратника Лапида по коалиции и нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

Решение Лапида (слева) объясняется поведением ряда депутатов, устроивших форменную свистопляску во время выступления соратника Лапида по коалиции и нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

Фото: REUTERS

Второй человек в новом коалиционном правительстве Израиля, глава партии «Еш Атид» Яир Лапид заявил об отказе произносить инаугурационную речь. Вместо этого с трибуны израильского парламента (Кнессета) он попросил прощения у своей престарелой матери.

Решение Лапида объясняется поведением ряда депутатов, устроивших форменную свистопляску во время выступления соратника Лапида по коалиции и нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

– Я только хочу попросить прощения у моей мамы. Моей маме - 86 лет. Нам нелегко было просить ее приехать в Иерусалим. Мы это сделали в надежде, что вы сумеете себя преодолеть и вести себя пристойно, с тем, чтобы она могла увидеть, как сменяется правительство. Я хотел, чтобы она гордилась демократическим процессом. Но вместо этого она, и каждый израильский гражданин, стыдятся вас и также вспоминают, почему настало время вас сменить.

Уходящий в отставку премьер-министр Биньямин Нетаньяху

Уходящий в отставку премьер-министр Биньямин Нетаньяху

Фото: REUTERS

В воскресенье Кнессет утвердил новое правительство Израиля, которое удалось сформировать партиям «Еш Атид» под руководством Яира Лапида и «Ямина», возглавляемой Нафтали Беннетом. Согласно коалиционным договоренностям, первые два года кресло премьера будет занимать Беннет, затем его сменит Лапид.

А когда на трибуне парламента появился уходящий в отставку премьер-министр Биньямин Нетаньяху, заметили одного из его соперников, Гидеона Саара, читающего книгу.

В израильских соцсетях тут же развернулись дискуссии – какую именно книгу демонстративно читал Саар? Наиболее остроумными были признаны варианты: «61 оттенок серого» (для формирования коалиции в израильском парламенте требуется 61 депутатский мандат – Ред.), сценарий второго сезона сериала «Командирша» (в нем снимается дочь Саара).

Позже выяснилось, что Саар читал регламент работы Кнессета.

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