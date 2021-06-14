Бывший шеф протокола Горбачева и Ельцина: Если Байден подаст Путину руку - мы должны ответить

Владимир Шевченко возглавлял службу протокола Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, в свое время он также был советником Владимира Путина.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Детали в политике играют огромную роль. Особенно, если это касается встреч на высшем уровне. Всевозможные протокольные мелочи тщательно изучаются и учитываются особыми специалистами. В штате президентских, премьерских, королевских администраций обязательно есть служба протокола, руководитель которой знает все писаные и неписаные протокольные правила и тайны.
Владимир Шевченко возглавлял службу протокола Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, в свое время он также был советником Владимира Путина.
В преддверии саммита российского и американского глав государств в швейцарской Женеве Владимир Шевченко поделился с «КП» своими прогнозами.
- Владимир Николаевич, вы принимали участие в организации и проведении встреч советских и российских руководителей со многими американскими президентами – Рейганом, обоими Бушами, Клинтоном. И вот Владимир Владимирович Путин сказал, что с Байденом встречаемся, потому что у нас – России и США - не очень хорошие отношения. Не в геополитическом, а в протокольном плане – что за нюансы могут быть у такой встречи в верхах?
- Никаких нюансов не должно быть. Для этого вылетают предварительно подготовительные группы обеих сторон на место проведения встречи на высшем уровне, отрабатывают все места переговоров, общения. И обязательно оговаривают регламент: сколько на каждую встречу отводится времени, где и что будет происходить. Что будет в Женеве, мы увидим потом, и только потом сможем комментировать.
- А у вас как все происходило?
- У нас так было: мы приехали, прошли все места, где будут проходить встречи и переговоры - допустим, Горбачева с Рейганом. Получили полное добро с другой стороны, даем свое согласие на то, что они предлагали.
Швейцарская сторона 36 лет тому назад сделала все возможное, чтобы встреча Горбачева и Рейгана состоялась, и никаких проблем не было - ни с проездами, ни со встречами в аэропорту. Тогда президент Швейцарии встречал и Рейгана, и Горбачева, он также их и проводил лично.
Так что в плане протокола проблем быть не должно. Протоколы для того и существуют, чтобы создать обстановку.
- А вот такие моменты - жать руку или не жать, после того, как встретились?
- Это опять же в каждом отдельном случае оговаривается.
Сейчас пандемия. Как относится к этому Байден? Как относимся к этому мы? Жать руки или касаться локтями, все это заранее оговаривается.
При мне мы оговаривали все. Даже, например, чтобы не совпали костюмами в плане их цветов и фасонов первые леди.
Если какие-то проколы начинаются, это говорит о том, что стороны не сумели договориться, или одна из сторон что-то нарушила. Кстати, у российской стороны в этом плане никаких нарушений никогда не было.
- И все же, пожимать друг другу Байден и Путин должны? Тем более, что оба привиты от коронавируса…
- А как к этому относится Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)? Тем более, что в Женеве, где встретятся Байден и Путин, расположена штаб-квартира этой организации. Какие у них там порядки?
- А как с Ельциным справлялись? Он же любил всех обнимать, даже королеве как-то руку подал…
- В таких случаях всегда предупреждали. Но не скажу, что Ельцин прямо уж так и со всеми обнимался или там заключал всех в объятья. Объятья и похлопывания по спине – это чисто американский элемент общения, они любят это дело.
Еще раз повторюсь: все заранее оговаривается. Если принимает американская сторона, встреча на их территории, и их президент подает руку, то мы должны ответить. Если он не подаст, вторая стороны должна поступить так же.
- А ведь однажды Трамп похлопал по плечу Путина. Российский президент не остался в долгу, и сделал с Трампом то же самое.
- Вот-вот, ответный вариант. Тебе похлопали, ты тоже. Чтобы не нарушать традиции.
Трампа же вообще не надо выделять, понимаете? Он человек не протокольный. Байден все-таки прожил всю свою жизнь в политике. Вот сейчас на него нападают, критикуют... Но какого черта вообще занимаются этим те, кому ну вот никак не стоит мутить воду. Байден - политик, он пятьдесят лет с лишним находится на этой работе.
- Члены команд будут в масках?
- И вновь: все это обязательно оговаривается сторонами заранее. Как бы поступил я? Прежде всего, проконсультировался бы с ВОЗ, посмотрел на ситуацию в Швейцарии, на тамошние порядки. В том числе и для того, чтобы не попасть в неудобное положение.
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