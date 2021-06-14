За один спектакль в МХАТ Ольга Бузова получила 117 тысяч рублей. Это много или мало?

Соцсети продолжают обсуждать «главную премьеру сезона». Так назвала спектакль со своим участием звезда "Дома-2" Ольга Бузова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Соцсети продолжают обсуждать «главную премьеру сезона». Так назвала спектакль со своим участием звезда "Дома-2" Ольга Бузова. Напомним, 11 и 12 июня в МХАТ им. Горького прошла премьера «Чудесного грузина» в постановке Ренаты Сотириади. На роль кабаретной певички Бэллы Шанталь режиссер пригласила Ольгу Бузову.

В открытых источниках, на сайте Госзакупок, есть информация, что за участие в этой постановке Бузова должна получить 446 тысяч рублей (включая оплату репетиций). Из них 234 - за два премьерных спектакля. Получается, что ее гонорар за один спектакль - 117 тысяч рублей.

Много это или мало? Давайте сравним.

На том же сайте Госзакупок мы обнаружили, что гонорар заслуженной артистки Анны Большовой, которая играет Раневскую в мхатовском «Вишневом саде» чуть больше 65 тысяч рублей за один спектакль. Большова – штатная актриса другого театра, там она получает зарплату и за выходы в репертуаре. Для МХАТа – она приглашенная звезда, поэтому театр заключает с ней договор как с единственным поставщиком услуги в области исполнительских искусств. Та же история со всеми другими приглашенными звёздами, включая Бузову.

Гонорар актрисы Инги Оболдиной - 53 тысячи рублей за спектакль «Парикмахерша». У Оболдиной - главная роль Ирины. Но сам спектакль, который идет сейчас на сцене Художественного театра им.Горького, не новый.

Гонорар народной артистки РФ Чулпан Хаматовой за исполнение роли Раисы в премьерном спектакле Театра Наций «Горбачев» - 219 тысяч рублей. Это громкая премьера сезона. В постановках, которые идут уже давно: «Рассказы Шукшина», «Иванов», суммы скромнее - 70-80 тысяч за один спектакль. Кстати, как и в случае с Бузовой, гонорары Хаматовой выплачиваются из внебюджетных средств театра.

Гонорар народной артистки РФ Чулпан Хаматовой за исполнение роли Раисы в премьерном спектакле Театра Наций «Горбачев» - 219 тысяч рублей. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Другая народная артистка Лия Ахеджакова за участие в спектакле «Сказка про последнего ангела» Театра Наций получает около 30 тысяч рублей. Роль небольшая, но колоритная. Как и всегда у Ахеджаковой.

Григорий Антипенко за заглавную роль в спектакле «Сирано де Бержерак» в Театре на Малой Бронной получал по 138 тысяч рублей. У его партнерши Ольги Ломоносовой (вместе с Антипенко она прославилась в сериале «Не родись красивой») контракт скромнее – 72 тысячи за спектакль. Она играет Роксану. Артист и ведущий программы «Следствие вели…» Леонид Каневский за исполнение роли Городничего в спектакле «Ревизор» получал 183 тысячи рублей (сейчас этой постановки нет в репертуаре). Театр на Малой Бронной платил Виктору Сухорукову по 80 тысяч за заглавную роль в спектакле «Тартюф».

Многие скажут: как можно сравнивать работу профессиональных (!) актеров с выскочкой и непрофессионалкой Бузовой. А мы и не сравниваем качество исполнительского мастерства. Гонорар приглашенной звезды часто зависит не от ее профессиональных компетенций, но и от медийности, от того, какое количество зрителей привлечет её имя на афише. У Бузовой в Инстаграме 23 миллиона подписчиков. Едва ли кто-то из упомянутых звёзд может похвастаться таким количеством интересующихся ими людьми (неважно поклонников или хейтеров). С восторгом рассказывая в своем микроблоге о дебюте в Художественном театре Бузова сообщает эту новость многомиллионной аудитории. Театру такая реклама выгодна.

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