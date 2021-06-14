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Звезды14 июня 2021 10:24

За один спектакль в МХАТ Ольга Бузова получила 117 тысяч рублей. Это много или мало?

Сколько получают приглашенные звёзды, когда они играют на «чужой» сцене
Татьяна ЗИМНЯЯ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Соцсети продолжают обсуждать «главную премьеру сезона». Так назвала спектакль со своим участием звезда "Дома-2" Ольга Бузова.

Соцсети продолжают обсуждать «главную премьеру сезона». Так назвала спектакль со своим участием звезда "Дома-2" Ольга Бузова.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Соцсети продолжают обсуждать «главную премьеру сезона». Так назвала спектакль со своим участием звезда "Дома-2" Ольга Бузова. Напомним, 11 и 12 июня в МХАТ им. Горького прошла премьера «Чудесного грузина» в постановке Ренаты Сотириади. На роль кабаретной певички Бэллы Шанталь режиссер пригласила Ольгу Бузову.

В открытых источниках, на сайте Госзакупок, есть информация, что за участие в этой постановке Бузова должна получить 446 тысяч рублей (включая оплату репетиций). Из них 234 - за два премьерных спектакля. Получается, что ее гонорар за один спектакль - 117 тысяч рублей.

Много это или мало? Давайте сравним.

На том же сайте Госзакупок мы обнаружили, что гонорар заслуженной артистки Анны Большовой, которая играет Раневскую в мхатовском «Вишневом саде» чуть больше 65 тысяч рублей за один спектакль. Большова – штатная актриса другого театра, там она получает зарплату и за выходы в репертуаре. Для МХАТа – она приглашенная звезда, поэтому театр заключает с ней договор как с единственным поставщиком услуги в области исполнительских искусств. Та же история со всеми другими приглашенными звёздами, включая Бузову.

Гонорар актрисы Инги Оболдиной - 53 тысячи рублей за спектакль «Парикмахерша». У Оболдиной - главная роль Ирины. Но сам спектакль, который идет сейчас на сцене Художественного театра им.Горького, не новый.

Гонорар народной артистки РФ Чулпан Хаматовой за исполнение роли Раисы в премьерном спектакле Театра Наций «Горбачев» - 219 тысяч рублей. Это громкая премьера сезона. В постановках, которые идут уже давно: «Рассказы Шукшина», «Иванов», суммы скромнее - 70-80 тысяч за один спектакль. Кстати, как и в случае с Бузовой, гонорары Хаматовой выплачиваются из внебюджетных средств театра.

Гонорар народной артистки РФ Чулпан Хаматовой за исполнение роли Раисы в премьерном спектакле Театра Наций «Горбачев» - 219 тысяч рублей.

Гонорар народной артистки РФ Чулпан Хаматовой за исполнение роли Раисы в премьерном спектакле Театра Наций «Горбачев» - 219 тысяч рублей.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Другая народная артистка Лия Ахеджакова за участие в спектакле «Сказка про последнего ангела» Театра Наций получает около 30 тысяч рублей. Роль небольшая, но колоритная. Как и всегда у Ахеджаковой.

Григорий Антипенко за заглавную роль в спектакле «Сирано де Бержерак» в Театре на Малой Бронной получал по 138 тысяч рублей. У его партнерши Ольги Ломоносовой (вместе с Антипенко она прославилась в сериале «Не родись красивой») контракт скромнее – 72 тысячи за спектакль. Она играет Роксану. Артист и ведущий программы «Следствие вели…» Леонид Каневский за исполнение роли Городничего в спектакле «Ревизор» получал 183 тысячи рублей (сейчас этой постановки нет в репертуаре). Театр на Малой Бронной платил Виктору Сухорукову по 80 тысяч за заглавную роль в спектакле «Тартюф».

Многие скажут: как можно сравнивать работу профессиональных (!) актеров с выскочкой и непрофессионалкой Бузовой. А мы и не сравниваем качество исполнительского мастерства. Гонорар приглашенной звезды часто зависит не от ее профессиональных компетенций, но и от медийности, от того, какое количество зрителей привлечет её имя на афише. У Бузовой в Инстаграме 23 миллиона подписчиков. Едва ли кто-то из упомянутых звёзд может похвастаться таким количеством интересующихся ими людьми (неважно поклонников или хейтеров). С восторгом рассказывая в своем микроблоге о дебюте в Художественном театре Бузова сообщает эту новость многомиллионной аудитории. Театру такая реклама выгодна.

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