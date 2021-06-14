Вы не под ноги смотрите, а на Мытищи: Соколиная ферма, развалившийся дом неверной жены Суворова и роспись шкатулок в Федоскино

Центр Соколиной охоты. Фото: предоставлено проектом "Путь-дорога"

В популярном фильме "Человек из Подольска" главного героя задерживают за нелюбовь к родному городу. "Живет как автомат, презирает свой город, не видит вокруг ничего красивого и интересного", - гласит выписка из полицейского протокола.

Сотрудники полиции всеми возможными способами учат Человека любить Подольск и отпускают со словами: "Мы теперь вас часто задерживать будем".

Так получилось, что я как раз посмотрел это кино, а на следующий день проект "Путь-дорога" позвал меня в тур по Мытищам. Совпадение? Не думаю. Тем более, что в фильме и "человек из Мытищ", толстый Сережа, тоже имелся. А я как раз про Мытищи ничего не знаю, хотя и живу близко.

Художник Перов наклеветал на Мытищи?

Первая ассоциация при слове "Мытищи" - это знаменитая картина Перова "Чаепитие в Мытищах". Сейчас, кстати, говорят, что художник выполнил заказ неправильно. Его просили сделать рекламу, а он навял соцсюжет.

Реклама заключалась в том, что в Мытищах лучше всего пить чай, здесь самая крутая вода. Мытищи для Москвы - это типа "Эвиана" для французов.

"Раскрутила" местные родники Екатерина Вторая. Как-то раз по дороге Лавру императрица испила тут воды и пришла в такой неописуемый восторг от вкуса, что повелела исследовать родники. С тех сюда потянулись москвичи, чтобы погонять чаи. Мытищи были особенно удобны для представителей духовенства и паломников, поскольку город расположен по пути в Лавру. Ну сам бог же велел остановиться, чтобы передохнуть. Да и церковь одобряла, сочтя, что лучше пить чай, чем водку.

Вот вам, откуда на картине Перова пьющий чай представитель духовенства.

В. Перов "Чаепитие в Мытищах". За то, что художник не справился с рекламой и не раскрыл тему чая, заказчик работу не принял

Теперь, зная про тему с водой, можно новыми глазами перечитать эпизоды "Войны и мира", посвященные последним дням жизни князя Андрея. Именно в Мытищах раненый в живот князь попросил, чтобы ему дали чаю. Неспроста.

Мытищи и литература

И с литературой тут все в порядке. Во-первых, здесь какое-то время жил мой любимый поэт и переводчик Григорий Кружков и странноватый поэт Николай Глазков, автор бессмертных строк "Я спросил, какие в Чили существуют города? Каркнул ворон: "Никогда" и его разоблачили".

Еще бывали в здешних краях Маяковский и Булгаков, жил неподалеку Салтыков-Щедрин... Но больше всего в Мытищах распиарили поэта и журналиста Дмитрия Кедрина. Тут и библиотека его имени имеется, и старейшее литературное объединение, и экспозиция в музее. Кедрин работал в заводской газете на заводе "Метровагонмаш". Завод, к счастью, цел, и на нем висит мемориальная доска. А жизнь Кедрина таинственным образом закольцевалась на железных дорогах. В сентябре 1945 года тело поэта нашли на мусорной куче недалеко от железнодорожной насыпи. Причем, на лице Кедрина застыл невыразимый ужас. Странная смерть до сих пор является загадкой для криминалистов.

Подробнее расскажут в Историко-художественном музее, где Кедрину отвели целый зал.

Точка первая. Центр Соколиной охоты

Ой, пока я рассказывал про литературу, мы уже остановились. Деревня Лысково близ Мытищ, второе поле. Здесь разбили свой Центр соколиной охоты Константин Соколов с женой Аленой, мои старые знакомые.

Центр Соколиной охоты. Фото: предоставлено проектом "Путь-дорога"

Лет десять назад я был в гостях у Константина в созданном им музее в селе Троицком. Еще тогда меня поразила его история: бывший врач-гинеколог увлекся соколами, бросил работу и стал заниматься только птицами.

По непонятным причинам единственный музей из Троицкого "ушли". Теперь Константин поселился в чистом поле и устроил что-то типа этнопарка "Кочевник", о котором я уже писал. Здесь стоят юрты, загоны для животных. Гогочут гуси. Беленькие козочки просят у туристов "валюту": баранки, которыми снабжает при входе на территорию Алена.

Классный ослик Бантик дает себя погладить. На лошадях можно кататься. Временами появляется хитрый козел. Он прикидывается лаковой козочкой, но его гладить не надо, потому что он вонючий.

Фото: предоставлено проектом "Путь-дорога"

Удивительно, что всю территорию Константин обслуживает вдвоем с женой, без привлечения посторонних рук, но везде очень чисто и хорошо.

В юрте-музее куча интересных артефактов, а вот сама экскурсия на любителя. Константин одержим идеей превосходства птицы над человеком, поэтому, как всякий идейный человек, страдает длиннотами и очевидно натягивает сов (в данном случае соколов) на глобус.

Из длинного рассказа запомнилось следующее:

- в голодные времена ловчий кормил птицу собственной кровью.

- за год птица съедает целую корову

- хозяин чистит птицам коготки зубной щеткой.

- Шапочка, которую надевают на голову ловчей птице, называется клобук. В ней птичка ничего не видит, не слышит. Поэтому изначально выражение "муж-подкаблучник" звучало как "муж-подклобучник".

Фото: предоставлено проектом "Путь-дорога"

После музейных разговоров следует самое интересное, от чего все (даже веганы) визжат и подпрыгивают от счастья. Наступает охота.

Хищная пцыца Дуся перелетает с перчатки на перчатку каждого желающего. Несмотря на то, что Дуся жирная и летает низко, она все равно не отлынивает. (Кстати, слово пошло от слова "линять": когда птицы теряют перья, они "отлынивают" и не больно-то стремятся охотиться).

"Мы бомж-проект, нас отсюда могут выгнать в любую минуту", - предупреждает Соколов.

В общем, пока не выгнали, надо пользоваться.

Как добраться:

Проезд на автомобиле: 20 км от МКАД по Дмитровскому шоссе, поворот на Марфино, ЖК Пестово, 2-е поле справа от дороги рядом с деревней Лысково.

Цена: от 1000 рублей с человека

Перед визитом нужно позвонить по телефону 8917 511 6961 и согласовать время. Подробнее можно посмотреть на их отнюдь не бомжовом сайте.

Храм Святителя Николая Чудотворца. На этом месте, когда храм был еще не каменным, а деревянным, венчался будущий генералиссимус Александр Васильевич Суворов. Фото: предоставлено проектом "Путь-дорога"

Точка вторая. Развалины дома Суворова и его неверной супружницы

С памятными подарочками в виде грамот и перьев, возвращаемся в автобус, достаем чернил и плачем. Потому что следующим пунктом путешествия стало Никольское-Прозоровское, заброшенная усадьба мегазнатных князей Прозоровских. От красивейшей усадьбы остались одни руины омытые уриной. А между тем имение принадлежало Варваре Прозоровской, супруге не абы кого, а самого Суворова! В 1774 году наш великий генералиссимус даже венчался в местной церкви.

Храм Святителя Николая Чудотворца в поселке Николо-Прозорово. Фото: предоставлено проектом "Путь-дорога"

Княжна была собою лепа, бровьми союзна, телом изобильна, да впридачу еще моложе Александра Васильевича на двадцать лет. Но столько бонусов зараз - это даже подозрительно. Сначала Суворов выяснил, что молодая жена глупа и безграмотна. Не то чтобы Александр Васильевич был граммар-наци, но когда женщина пишет "принашу маие нижайшее патьчтение", - это не может не бесить. А потом генералиссимус обнаружил, что у него растут рога, ведь в свободное от писания безграмотных корреспонденций время супружница хаживала налево.

Портрет работы неизвестного художника. Как писал историк Ф.Вигель, Варвара Ивановна была «красавица в русском вкусе, румяна и полна, но ума невысокого и воспитания старинного».

Взбешенный муж вскоре после свадьбы начал бракоразводный процесс, но его охолонила Екатерина Вторая. Императрица повелела полководцу не позориться и выносить сора из избы.

Так всю оставшуюся жизнь Суворов с женой особо не общался, дочку изъял и воспитывал сам, а сына не признавал за своего.

Остается удивляться, как быстро ветшают здания. Фото: предоставлено проектом "Путь-дорога"

Вообще, остается только удивляться, как быстро приходят в упадок здания. А ведь ее в восьмидесятые здание было как с иголочки. Здесь располагался советский санаторий, и режиссер Владимир Мотыль снимал в местных интерьерах фильм "Лес" по Островскому.

Такой усадьба была еще в восьмидесятые годы. Фото: кадр из фильма

Для сравнения, в начале двадцатого века усадьба выглядела примерно вот так.

Комментарии излишни

Хорошо, что хоть церковь осталась. Храм прекрасно отреставрирован, внутри просторно, светло,сохранилась удивительная лепнина. А еще разрешают подняться на самую высокую точку колокольни. Отсюда можно наблюдать девственные виды и думать о том, что где-то в этих местах бывал сам Суворов.

На территории при церкви можно посидеть на лавочках и почитать газету, вывешенную на специальной доске.

"У нас двое детей, хочу третьего, а батюшка не благословил, что мне делать", - было написано крупными буквами во всю ширь листа.

Я заинтересовался было, но меня позвали в автобус.

Точка третья. Музей народных и художественных промыслов Федоскино

А это место рекомендую всем безоговорочно. От Москвы - два шага, можно добраться на автобусе, а радости - как будто в других краях побывали. Я всегда думал, что лаковая миниатюра на шкатулках - это Палех и Мстера. А выясняется, что еще и Федоскино.

Деревянный музей выглядит как пряничный домик. Рядом с домиком стоит Яга, вполне себе молодая и интересная женщина, язык не повернется назвать бабой. А внутри - интересная экскурсия и куча экспонатов, разглядывать можно и самому, а если с экскурсией - то за уши не оторвешь.

В доме купца Лукутина расположился музей художественных промыслов. Фото: предоставлено проектом "Путь-дорога"

Когда бы вы зали, из какого сора родилась лаковая миниатюра на черных коробочках из папье-маше! Не подглядывая в Интернет, скажите, причем тут миниатюра и вот такая военная шапка? Ответ дам в конце материала.

Почетный экспонат музея - вот такая военная шапка времен наполеоновских войн. К чему, казалось бы? Фото: предоставлено проектом "Путь-дорога"

В Федоскино производили не только шкатулки, но и очечницы, портсигары, обложки для книг и даже спортивные кубки. На лаковых изделиях могли копировать картины известных мастеров вроде "Неизвестной" Крамского. Но и свои сюжеты тоже использовали. "Фирменными" миниатюрами были «тройки», «чаепития», сцены из крестьянской жизни. В отличие от конкурентов, писавших темперой и в иконописном стиле, федоскинцы работали масляными красками и более современно.

Здесь на шкатулке изображен портрет Гоголя работы Моллера. Фото: предоставлено проектом "Путь-дорога"

Примечательно, что даже с приходом Советской власти федоскинцы сохранили актуальность. Мастера предприятия сбились в артель и сделали своим любимым сюжетам, как сейчас бы сказали "апсайклинг". Если рисовали красавицу в кокошнике - то на фоне Спасской башни. Если старушек у самовара - то рядом с ними появлялся пионер с газеткой. Ну, само собой, освоили портреты Ленина, матроса Железняка и друзей государства.

Предприимчивые федоскинцы произвели "апсайклинг" своих фирменных тем и начали изображать на шкатулках известных политических деятелей Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Предприимчивые федоскинцы произвели "апсайклинг" своих фирменных тем и начали изображать на шкатулках известных политических деятелей Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Самое интересное - космическая тема миниатюр. Соединив сказочные сюжеты с остроактуальной современностью мастера получили нечто особенное.

Соединив сказочные и космические сюжеты, мастера получили нечто особенное. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

В музее нам провели мастер-класс. Под руководством приятной женщины и потомственной мастерицы мы разрисовывали шкатулочку веткой шиповника по образцу. Но я изобразил антиковидный вариант: шиповник в маске.

- А голых женщин у вас изображают? - поинтересовался я.

- Изображают, - не моргнув глазом ответила мастерица. - Есть тут у нас один... на все руки мастер. Так он в разных позах дам расписывает.

- Где! Покажите скорей, - оживились участники мастер-класса.

- Не найдете! -вздохнула мастерица. - Все раскупают моментально.

Кстати, напротив музея имелся магазин от фабрики. Войдя туда, мы убедились, что цены космические и стартуют от пятнадцати тысяч рублей. Кстати, экскурсию на фабрику можно приобрести отдельно.

Мы утешились покупкой шкатулочек в лавке при музее. Не ручная работа, конечно, зато дешевле в миллион раз.

Во время мастер-класса я изобразил антиковидный вариант шиповника. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Чуть не забыл

Помните, загадывал загадку, причем тут шапка. Так вот, с нее все началось. В конце 18 века один предприимчивый купец наладил здесь производство... лаковых козырьков из папье-маше для военных головных уборов. Ну а что, актуально. Война же шла с Наполеоном. Постепенно лаковый козырек превратился в расписную лаковую шкатулочку.

Уголок мастера-шкатулочника. Фото: предоставлено проектом "Путь-дорога"

Как добраться

От метро Алтуфьево автобус № 271.

Электричкой от Савеловского вокзала до станции Лобня, оттуда до Федоскина автобусом № 42.

Адрес музея:Лукутинская ул., стр. 7, село Федоскино

Правда, знающие люди утверждают, что автомобиль лучше: выезд из Москвы по Дмитровскому шоссе. Поворот направо на 35-м километре (примерно 17 км от МКАДа) обозначен как на Федоскино-Аксаково. Далее по указателям, еще несколько километров.

Обратите внимание, в музее выходной понедельник и вторник.

Цена билета: 200 рублей. Мастер-класс оплачивается отдельно.

Выводы по путешествию

"Вы не под ноги смотрите, а на Подольск", - советовала Человеку из Подольска капитан полиции, госпожа Марина.

Все мы, конечно, немножко "Человеки из Подольска", поэтому и пьеса, написанная моим другом Дмитрием Даниловым получила такой успех. Не знаю, кстати, повлиял ли фильм или спектакль на создание при поддержке Правительства области проекта "Путь-дороги". Но, факт, проект ориентируется только на отдых в Подмосковье. Причем, одна из классных опций сайта - возможность составлять маршруты. Так за день мы объехали три классных места по ярославскому направлению и совершенно не устали. Технические детали по нашему маршруту можно посмотреть здесь.

А почитать пьесу Данилова совершенно легально можно здесь.