Последняя тайна вдовы Евстигнеева: Ирину Цывину могли убить

Спустя два с лишним года после внезапной смерти Ирины Цывиной обстоятельства того рокового дня все еще остаются загадкой для родственников. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Спустя два с лишним года после внезапной смерти Ирины Цывиной обстоятельства того рокового дня все еще остаются загадкой для родственников. 55-летняя вдова прославленного артиста Евгения Евстигнеева скончалась 18 апреля 2019 года якобы от сердечной патологии, однако, потом выяснилось, что нашли ее в луже крови...

Все это время родная дочь артистки Зиновия Пусеп требует тщательного расследования, уверяя, что знаменитую маму могли убить. И сегодня главный следователь России Александр Бастрыкин подключился к делу, поручив доложить ему, как проходит проверка. Ее результаты могут быть самыми непредсказуемыми, ведь Зиновия считает, что к смерти матери может быть причастен... ее родной брат.

От брака с продюсером Георгием Пусепом у Цывиной остались двое детей - 27-летний Евгений и 24-летняя Зиновия. Родных брата и сестру разлучили еще в детстве: после развода дочь росла с отцом в Америке, сын - с матерью в Москве. Отношения брата и сестры и без того были прохладными, а после смерти актрисы ее дети и вовсе развязали войну за наследство. Родственники все никак не могут поделить три квартиры и дом в Подмосковье: Евгений надеялся, что сестра откажется от этого имущества, а она, в свою очередь, недовольна тем, что он сдал жилье в аренду и не стал делиться деньгами. Тут еще и пандемия внесла свою лепту: из-за коронавируса Зиновия не может прилететь в Россию, чтобы решить имущественный вопрос.

Но главное, что волнует дочь артистки, - как именно умерла ее мать. В недавнем открытом письме в адрес Бастрыкина девушка сделала шокирующее заявление: Ирину Цывину могли убить, поэтому, чтобы установить правду, она готова даже на эксгумацию.

- После двух лет обсуждения этой темы на телевидении у меня нет никаких ответов о ходе расследования от Следственного Комитета, - возмутилась в своем обращении наследница актрисы. - При этом, сопоставляя факты, я прихожу к выводу, что маму убили. У меня много вопросов к следователям, которые вели дело о смерти Ирины Константиновны Цывиной. Брат при первом звонке сообщил, что вернулся домой с подработки и нашел маму в луже крови на кухне, 40 минут делал ей искусственное дыхание. То говорил, что "Скорую помощь" вызвал сам, потом вдруг менял позицию и уверял, что врачей вызвал его друг. Маминым московским подругам Женя вовсе говорил, будто нашел ее тело в ванной, другим нашим знакомым – что она лежала в спальне мертвая и что даже стояла (!) возле раковины на кухне...

Теперь следователям, похоже, придется наконец ответить на вопросы Зиновии Пусеп и опросить соседей (те уверяли, что из квартиры доносились истошные женские крики), друга брата, который в тот вечер также ночевал в квартире Ирины Цывиной, и, собственно, самого Евгения. Девушка уверена, что мотив у него был.

- В последние месяцы перед смертью мама плакала и жаловалась отцу на Женю: тот ее обижал, отбирал деньги, водил домой сомнительные компании и весьма странных друзей, не работал, контролировал мамину переписку в телефоне, - уверяет Зиновия. - Я видела фотографию, сделанную также кем-то из маминых подруг в Москве за несколько дней до ее смерти: на мамином лице отчетливо виден синяк! Кто ее так приложил?!

КСТАТИ

А ЧТО СКАЖЕТ БРАТ?

Адвокат Евгения Юлия Вербицкая-Линник считает, что у громких заявлений сестры может быть банальная подоплека, например, увеличение наследственной доли.

- К сожалению, мы сталкиваемся с очередной попыткой манипулирования общественным мнением, - поделилась адвокат с kp.ru. - Дочь Ирины Константиновны выражает неудовольствие работой следствия - это странно. Девушка нечастый гость в России. Да и к маме она при ее жизни не очень спешила приезжать. «Подозрения», высказанные в адрес ее единственного родного брата, к сожалению, не носят конструктивный характер. На мой взгляд у таких «подозрений» иная цель, далекая от установления истины.

Для Евгения, к сожалению, следуют удар за ударом: смерть отчима, которого он любил и уважал и чью фамилию взял. Смерть мамы. «Подозрения» сестры. Молодой человек сейчас находится в крайне угнетенном состоянии. Что же касается поручения Александра Ивановича Бастрыкина - да будет так. Его ведомство не раз доказывало свой профессионализм и я абсолютно уверена, что любая проверка ещё раз подтвердит невиновность моего доверителя.

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