Новый указ президента Казахстана укрепил институт прав человека

Фото: www.gov.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека». В рамках Указа правительству страны поручено утвердить план первоочередных мер, о выполнении которых кабинет будет ежегодно докладывать администрации президента.

«Важный этап политической модернизации – это дальнейшая реализация конкретных мер в области прав человека», – об этом сразу после подписания Указа глава республики написал на своей странице в Twitter. Ранее, в феврале нынешнего года, выступая на заседании Национального совета общественного доверия (НСОД), Токаев заявил: «Год 30-летия Независимости пройдёт под знаком экономических и политических реформ, развития образования и здравоохранения, цифровизации, защиты прав людей, решения экологических проблем».

Фото: www.gov.kz

Пакет политических реформ

Указ предусматривает совершенствование механизмов взаимодействия государственных институтов Казахстана с органами ООН и соответствие принимаемых в стране мер процедурами Совета ООН по правам человека. В указе президента Токаева подчёркивается необходимость обеспечения прав жертв торговли людьми и прав граждан с инвалидностью. Указ предусматривает ликвидацию дискриминации женщин, неукоснительное соблюдение прав граждан Казахстана на свободу объединений, свободу выражения мнений, а также повышение эффективности взаимодействия с неправительственными организациями. В документе говорится о необходимости соблюдения права на жизнь и общественный порядок, прав человека в области уголовного правосудия, о «предупреждении пыток и жестокого обращения».

Пункт Указа о недопустимости дискриминации женщин (а есть ли она в Казахстане?) перекликается с недавними законодательными новациями, в соответствии с которыми на выборах в Парламент Республики Казахстан и в местные законодательные органы политические партии обязаны вводить 30-процентные квоты для женщин и молодёжи. Это решение помогло значительно обновить состав нижней палаты парламента – Мажилиса. Кстати, в конце мая в Казахстане также вступили в силу поправки в закон о выборах, снижающие порог прохождения партий в парламент с 7% до 5%, в избирательные бюллетени введена графа «Против всех».

Существенное расширение спектра прав и свобод граждан предусматривают многие другие нормы, последовательно принимаемые в последние годы. Так, в прошлогоднем Послании к народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил о необходимости привести законодательство страны в соответствие с Международной конвенцией против пыток и об ужесточении наказания за торговлю людьми.

В Казахстане отменена смертная казнь, об этом президент республики заявил, выступая перед делегатами 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре того же 2020 года.

Можно вспомнить и поправки в закон о митингах, существенно расширяющие право граждан на мирные публичные акции. Новой нормой является «презумпция в пользу проведения собрания» – она означает, что при отсутствии веских причин для запрета акция состоится, при этом достаточно просто уведомить о ней власти, не дожидаясь их разрешения. Проведение мирных собраний возможно в местах, к которым сформулирован ряд требований: они должны находиться в центральной части городов и сёл, обеспечивать удобство организации и соблюдение санитарных норм. Местные власти и правоохранители призваны оказывать содействие организаторам и участникам гражданских акций.

Фото: www.gov.kz

Председатель объединения юридических лиц «Ассоциация организаций инвалидов города Алматы» Ляззат Калтаева считает, что в Казахстане активно развивается гражданское общество. «Мы можем наблюдать в последние годы, что гражданское общество развивается в нашей стране и потребности граждан состоят не только в том, чтобы повышать пособия, заработные платы, но и улучшать социальные условия жизни каждого из нас. Чтобы каждый казахстанец мог реализовывать свои права, которые гарантированы Конституцией. И для этого необходимы конкретные меры, конкретные действия, которые подтверждены планами мероприятий, которые финансируются за счёт нашего государства», – говорит Ляззат Калтаева.

По её мнению, указ «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека» свидетельствует о конкретных шагах в этом направлении. «Указ главы государства имеет значение краеугольного камня. Он говорит о том, что наше государство не только гарантирует права человека, но и готово создавать все условия и все возможности, в том числе и для различных категорий граждан, – отмечает председатель Ассоциации организаций инвалидов. – Я, например, представляю движение людей с инвалидностью, ассоциацию женщин с инвалидностью и хочу сказать, что мы ожидаем, что будет ратифицирован факультативный протокол Конвенции людей с инвалидностью. Будут созданы условия, при которых люди с инвалидностью будут выступать экспертами в области защиты прав людей с ограниченными возможностями. Это когда мы сами можем участвовать в построении безбарьерной среды, в обеспечении доступа ко всем объектам инфраструктуры, к информации, к услугам».

Курс на общую гуманизацию законодательства

Новый указ президента Казахстана высоко оценил российский политолог, кандидат исторических наук, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

«Указ не является чем-то из ряда вон выходящим. Казахстанская власть давно и последовательно придерживается курса на гуманизацию правосудия, на приведение корпуса юридических документов, касающихся индивидуальных прав и свобод, основ жизни человека, основ жизни социальных групп, к международному стандарту. Я вижу в этом сохранение линии, которая начала складываться в Казахстане на рубеже веков. Мы имеем дело с преемственностью курса, со стремлением сохранить курс на общую гуманизацию законодательства, в том числе, в области защиты прав людей с ограниченными способностями», – считает эксперт.

Фото: www.gov.kz

«То, что при президенте Касыме-Жомарте Токаеве руководство страны продолжает придерживаться того же направления, на мой взгляд, заслуживает самой высокой оценки, потому что при любом транзите власти главное – это преемственность курса, стремление избежать радикализации, стремление идти навстречу пожеланиям абсолютного большинства населения. Указ, о котором мы говорим, это один из шагов в этом направлении», – утверждает Андрей Грозин.

По его мнению, в данном случае речь идёт уже не столько о законодательстве, сколько о правоприменительной практике. Вопросов к законодательному корпусу относительно «гуманитарной составляющей» по большому счёту уже нет. Теперь на повестке дня то, как эти «прекрасные нормы» применяются на практике. И это уже вопрос к «низовым» структурам власти и правоохранителям.

«Власть над этим работает, – подчёркивает российский эксперт. – То, что президент Токаев придерживается подобных подходов, говорит о том, что он понимает: главное в развитии страны – преемственность, а не шараханье из стороны в сторону сломя голову. При новом президенте страна развивается без потрясений, без катаклизмов и в нужном направлении. Абсолютное большинство граждан поддерживает этот курс. А если большинство граждан поддерживает власть, в том числе в её работе на законодательной ниве, то это маркер того, что страна развивается в правильном направлении».

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