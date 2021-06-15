Отпуск на вилле за полтора миллиона: Тодоренко улетела в Турцию, Моргенштерн и Прилучный с подругами – на Мальдивы

Анна Седокова с мужем Янисом Тиммой на Миконосе ходит по самым дорогим ресторанам. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Звезды открыли отпускной сезон. По традиции знаменитости не жалеют средств на отдых – они арендуют дорогущие отели, едят в шикарных ресторанах и катаются на яхтах. Рассказываем: кто, где и почем отдыхает.

Турция

Регина Тодоренко 14 июня отмечает 31-й день рождения в турецком Кемере. Телеведущая, певица и блогер зарабатывает прилично, поэтому привезла на отдых родителей, сестру и других членов своей одесской семьи. Регина отдыхает с сыном, пока муж после операции набирается сил дома в Москве. Слишком часто и хорошо звезда пишет про отель, в котором отдыхает, а это значит, что на отдых была сделана большая скидка. Блогеры и звезды часто расплачиваются за проживание в отелях рекламой.

Вилла, на которой в Турции поселилась Регина Тодоренко с сыном и родителями. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тодоренко ответила на частый вопрос от подписчиков: «Как попала в Турцию? На самолете, по загранпаспорту. Рейс Москва-Стамбул-Анталия».

Курортный отель NG Phaselis, где арендовала виллу Регина находится на берегу Средиземного моря в семи километрах от Кемера. На вилле четыре спальни, гостиная с кухней и собственный бассейн.

Цена: вилла в этом отеле на неделю стоит 1,5 млн. руб.

Мирослава Карпович и Павел Прилучный на Мальдивах поселились на вилле с собственным бассейном. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мальдивы

Актеры Павел Прилучный и Мирослава Карпович в июне улетели на Мальдивы. Пара сняла виллу в бутик-отеле Milaidhoo Island Maldives рядом с бухтой Ханифару. На территории есть заповедный коралловый риф, который считается одним из лучших мест для сноркелинга и дайвинга. Парочка ведет традиционный мальдивский отдых – гуляют по широким пляжам с белым мягким песком, загорают на вилле, где есть терраса с собственным бассейном с пресной водой, и открывается вид на океан. Был круиз для наблюдения за дельфинами, акулами, скатами.

Мирослава Карпович и Павел Прилучный на Мальдивах поселились на вилле с собственным бассейном. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Рэпер Моргенштерн с невестой Диларой Зинатуллиной выбрали похожую виллу. На Мальдивах они устраивали велосипедные прогулки, загорали на яхте, ну и Алишер не стесняется демонстрировать, как по вечерам пил вино на пляже во время просмотра фильмов.

Полет на гидросамолете от аэропорта Мале до острова Милайду занимает полчаса.

Цена: вилла в этом отеле на неделю стоит 1,2 млн. руб.

Анна Седокова с мужем Янисом Тиммой на Миконосе ходит по самым дорогим ресторанам. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Греция, Миконос

Певица Анна Седокова с мужем баскетболистом Янисом Тиммой улетела на греческий остров Миконос. Помимо пляжа, каждый день Анна с супругом заходит в любимый ресторан Миконоса – Panormas. Анна делится впечатлениями об отпуске: «Мое любимое блюдо на Panormas – спагетти с лобстером, а еще греческий салат, десерт. Я никогда не прилетаю в самый сезон. Мне в сезон скучно. Я обожаю быть первой. Как сейчас. Первый день сезона на Миконосе. Но еще не все приехали, хотя после моих сторис почти все мои друзья написали, что вылетают». Седокова не прочь попробовать и «массовые» развлечения – с Тиммой они арендовали за 50 евро в час мопед и отправились исследовать окрестности.

Цена: номер люкс в отеле 5 звезд на неделю стоит 800 тыс. руб.

Иван Телегин перед свадьбой с Марией Гончар улетели на Кипр. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кипр

Обычно молодожены отправляются в свадебное путешествие после свадьбы, а хоккеист Иван Телегин подстроился под свой игровой график. Телегин с невестой Марией Гончар отправился в отпуск на Кипр до свадьбы. Отдыхали активно – катались на яхтах, испытывали парашют, брали экскурсии. «Были в месте, где Афродита любила любить и временами купаться. Как гласит легенда – тот, кто омоется в источнике, будет вечно молодым и красивым», - поделилась впечатлениями Гончар. Будем следить за молодостью и красотой пары. А вот отдых они выбрали комфортный – в отеле Anassa, он стоит в уединенном месте на холме близ деревни Лачи. У состоятельных гостей был прямой доступ к уединенному песчаному пляжу.

Цена: номер люкс в этом отеле на неделю стоит 1,5 млн. руб.

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