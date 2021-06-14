Лобода нашла замену оскандалившейся продюсерше и взвинтила цены на выступления

Светлана Лобода недолго горевала без продюсера: недели не прошло, как певица нашла замену Нателле Крапивиной, с которой сотрудничала более 11 лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Светлана Лобода недолго горевала без продюсера: недели не прошло, как певица нашла замену Нателле Крапивиной, с которой сотрудничала более 11 лет. Похоже, из-за громких заявлений последней в адрес Филиппа Киркорова и Давида Манукяна вчерашние подруги разругались в пух и прах. Крапивина не только ушла из шоу-бизнеса, но и отписалась в Инстаграме от любимой Светы, которую еще недавно называла "самым крутым артистом в нашем шоу-бизнесе, до которого остальным - как Роскосмосу до Илона Маска".

Но свято место пусто не бывает, и вот уже рядом с длинноногой Лободой позирует "человек-оркестр" Табриз Шахиди, главный организатор корпоративов со звездами и концертный директор двух десятков артистов от Леонида Якубовича до Земфиры. Безусловно, Лобода стала одной из самых ярких жемчужин в его звездном ожерелье. А так как Табриз человек деловой, хваткий и опытный, этот союз имеет все шансы на коммерческий успех.

Светлана Лобода теперь сотрудничает с Табризом Шахиди. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Первый шаг в этом направлении уже сделан: как выяснил сайт kp.ru, после грандиозного скандала Светлана повысила расценки на частные вечеринки. Теперь праздник с Лободой (как правило, не дольше 40 минут) обойдется в 8,7 миллиона рублей или 100 тысяч евро. Несколько месяцев назад эта сумма была скромнее на пару миллионов, но с новыми расценками украинская поп-дива вошла в ТОП самых дорогих артистов на корпоратив в России.

Так, по данным "КП", первое место в этом списке принадлежит Алле Пугачевой (350 тысяч евро или 31,5 млн рублей); второе - Земфире (200 тысяч у.е. или 18 млн); третье делят между собой Максим Галкин и Григорий Лепс (по 120 тысяч у.е. или 11 млн в рублях). Лобода теперь стоит также, как Стас Михайлов - у них, соответственно, четвертое место в рейтинге.

А вот остальные артисты получают куда меньше, в том числе Филипп Киркоров (90 тысяч евро), Николай Басков, София Ротару, Юрий Антонов (по 80 тысяч) и Полина Гагарина (55 тысяч евро). Кстати, Валерия, чей муж Иосиф Пригожин громче других возмущался поведением Лободы и баснословными заработками в России артистов из Незалежной, стоит в два раза дешевле Светланы: "всего" 50 тысяч евро. Так что, возможно, в чем-то и права была Нателла Крапивина, заявляя об отрыве своей подопечной от остальных коллег. Если не талантом, то гонорарами она уж точно перещеголяла 99% процентов шоу-бизнеса...

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