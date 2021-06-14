Штрафы за нарушение ограничений по коронавирусу в Москве 2021: Главное

В столице усилили ограничительные меры до 20 июня, при этом штрафы за нарушения не повышали. Фото: Андрей АБРАМОВ

В столице усилили ограничительные меры до 20 июня, при этом штрафы за нарушения не повышали.

- В Москве не обсуждается и не планируется повышение штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима, - сказали в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«КП» напоминает, за какие нарушения ковидных мер могут оштрафовать в Москве.

В столичном метро, автобусах, трамваях и электробусах по-прежнему нельзя передвигаться без маски и перчаток. Контролеры могут оштрафовать на 5 000 рублей. Причем штраф выпишут, если отсутствует хоть один из элементов — маска или перчатки.

Осуществлять покупки в магазинах и торговых центрах без средств индивидуальной защиты обойдется в 4 000 рублей. Штраф большой и оформят его на месте при представителях полиции.

Продолжают действовать штрафные санкции за нарушение карантина для людей с положительным тестом на коронавирус, для контактировавших с ними и тех, кому поставили диагноз «ОРВИ». За выход из дома — 4 000 рублей. Уведомление о штрафе и счет на оплату появятся в личном кабинете на mos.ru и gosuslugi.ru.

Заплатить 5000 рублей придется за несоблюдение социальной дистанции в 1,5 метра в общественных местах.

- В фан-зоне «Лужников» до 11 июля действуют ограничения. Посетители должны быть в защитных средствах и располагаться на трибунах через кресло - 1,5 метра, даже если вы семья или друзья, - рассказала волонтер фан-зоны.

Возобновились ограничительные меры до 20 июня в парках Москвы. Теперь горожанам нельзя пользоваться инфраструктурой парков: скамейками и беседками, детскими и спортивными площадками, аттракционами и прокатными пунктами с велосипедами, самокатами, роликами и лодками. За нарушение этого запрета грозит штраф 4000 рублей.

В столице до 20 июня временно закрыты детские игровые комнаты и фудкорты в торговых центра, бары и рестораны не смогут работать в период с 23.00 до 6.00. За нарушения требований, а также масочно-перчаточного режима и социального дистанцирования владельцам заведений могут выписать штраф от 300 тысяч рублей до 1 млн рублей.

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