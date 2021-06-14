Синоптики дали прогноз погода до конца лета 2021: В Центральной России будет жарко и сухо

В предварительных прогнозах на июль и август 2021 в основном как раз такая погода: теплее, чем обычно, а дождей - меньше, чем положено по климатическим нормам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москву и соседние регионы Центрального федерального округа идёт жара. Уже в ближайшие выходные, 19 и 20 июня 2021, воздух в столице раскалится до +31…+32 градусов. Будет солнечно и сухо, июньский «сезон дождей» закончится.

Метеорологи центра «Фобос» уверены: зной и сушь установятся в средней полосе России надолго.

В предварительных прогнозах на июль и август 2021 в основном как раз такая погода: теплее, чем обычно, а дождей - меньше, чем положено по климатическим нормам.

В первые две недели лета все было наоборот. Средняя температура с начала июня близка к климатической норме, всего на полградуса выше. А лило с неба от души.

Июль 2021 в Москве, по расчётам «Фобоса», будет на 2 градуса теплее, чем обычно, а дождей выпадет на 20 - 40% меньше нормы. Август обещают не такой знойный, со средней температурой на 1 градус выше климатической нормы. Но тоже сухой - природа влаги нам достанется на 10 - 20% меньше по сравнению со обычными августовскими цифрами.