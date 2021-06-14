Владимир Путин - США: Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива

Российский президент дал интервью американской телекомпании NBC перед встречей с президентом Байденом Фото: REUTERS

Российский лидер около полутора часов общался с журналистами американского телеканала NBC. Вот ряд наиболее интересных выдержек из этой беседы.

- Смотрите, такие решения в этой стране принимает не президент... - сказал Путин, отвечая на вопрос о решении суда по Алексею Навальному, который был отправлен в места лишения свободы.

Напомнив, что данный гражданин РФ не воспринимался за пределами страны как «обычный осужденный», имея ввиду шум, поднятый вокруг этой персоны, Путин сообщил, что отношение и у суда, и у администрации колонии к нему, тем не менее, как к обычному осужденному:

- С ним не будут обращаться хуже, чем с кем-либо.

А поясняя, могли ли Навального отравить по чьему-то приказу, Путин ответил:

- У нас нет такой привычки, кого-либо убивать.

- Нас обвиняли во всем чем угодно, - сказал Путин, говоря о претензиях в отношении России относительно хакерских атак и уточнил, - Это и вмешательство в выборы, и кибератаки и так далее, и так далее. И ни разу, ни разу, ни разу они не потрудились представить какие-либо доказательства или аргументы. Просто необоснованные обвинения.

Глава государства повторил призыв России к США объединить усилия для борьбы с кибер-преступностью:

- Мы очень надеемся, что мы сможем наладить этот процесс с нашими партнерами из США.

Реагируя на то, что было обращено из уст главы Белого дома в его личный адрес, Путин сообщил:

- У нас есть поговорка: «Нечего на зеркало пенять, если рожа крива». Это не имеет ничего общего с тобой лично. Но если кто-то обвиняет нас в чем-то, я говорю: почему вы не смотрите на себя? Вы увидите себя в зеркале, а не нас.