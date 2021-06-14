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Звезды14 июня 2021 16:06

Калашникова показала тяжелобольного Носкова: «Расплакался на сцене»

Певица отметила свой день рождения на концерте музыканта
Игорь ПОЛЯКОВ
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Певица отметила свой день рождения на концерте музыканта

Певица отметила свой день рождения на концерте музыканта

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

13 июня звезда ток-шоу и певица Анна Калашникова отмечала в Крыму свой день рождения.

-У меня в этот день был концерт в Крыму, поэтому отмечала свой праздник на работе,-рассказала kp.ru Калашникова.

После мероприятия, на котором именинница дважды спела «на бис» свою новую песню «Больно, мама», спродюсированную аранжировщиком Лободы Томашем Лукашем, артистка с друзьями оказалась на концерте 65-летнего Николая Носкова.

Напомним, четыре года назад Носков перенёс ишемический спинальный инсульт. Музыканту сделали операцию, но потребовались годы, чтобы из лежачего больного артист снова стал нормальным человеком.

- Все это время благодаря лучшим врачам и поддержке жены Марины Николай восстанавливал речь. И сейчас все функции мозга у Николая восстановлены и голос к нему вернулся. Носков снова начал работать, гастролировать, - рассказала «КП» Анна Калашникова.

- На концерте он пел, сидя на стуле. Иногда горько плакал... Он, увы, пока не может стоять на сцене. И у артиста не двигается одна рука.

Люди тоже не могли сдержать слезы, когда слышали его божественный голос. После болезни он стал даже более проникновенным, глубоким. Я считаю, что Николай настоящий герой, потому что он смог найти в себе силы, чтобы петь. Он пример для многих мужчин. Даже в таком тяжёлом состоянии, он продолжает работать, выпустил альбом «Живой», собирает аншлаги и обеспечивает свою семью, - считает Калашникова.

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