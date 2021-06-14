"Хулиган мирового балета" Сергей Полунин признался в наркозависимости

Танцор Сергей Полунин дал откровенное интервью Ксении Собчак Фото: Кадр видео

31-летний Сергей Полунин, которого называют главным "хулиганом мирового балета" и вундеркиндом танца, сегодня не только знаменитый артист, но и счастливый семьянин. Вместе с женой, олимпийской чемпионкой Еленой Ильиных он растит полуторагодовалого сына с необычным именем Мир, для которого надеется стать примером, несмотря на все свои эпатажные выходки и провокационные татуировки.

Однако, к здоровому образу жизни Полунин пришел лишь в последние годы и до сих пор благодарит Бога, что смог покончить с грехами молодости. Дело в том, что в 19 лет Сергей стал мировой звездой и самым молодым премьером за всю историю труппы Королевского балета Великобритании. Неудивительно, что от таких успехов пришло головокружение... Так, на самом пике карьеры Полунин просто взял и покинул очередную репетицию, сообщив в Твиттере о желании купить наркотики и больше никогда не работать в театре.

В 19 лет Сергей стал мировой звездой и самым молодым премьером за всю историю труппы Королевского балета Великобритании. Фото: Кадр видео

Оказалось, запрещенные вещества танцор употреблял не только за кулисами, но и на сцене: как признался Полунин в новом интервью Ксении Собчак, он не раз выступал перед публикой в состоянии наркотического опьянения. Журналистка сама завела об этом разговор, заявив, что в 2009 - 2012 годах артист "танцевал в Лондоне под кокаином".

- Я никогда не выпивал алкоголь, но наркоманил, да, - согласился Сергей. - Я обычно такого ничего не делал, но вот вдруг в один момент взял и все, убился. Поначалу кажется, что так веселей, легче и круче, но на самом деле, это тебя разрушает. Жаль, у меня не было учителей, которые сказали бы, например, что через год наркотики посадят мне сердце. Я не понимал, что это приносит вред. Но тяжелые вещества я никогда не употреблял. У меня был друг-гангстер в Лондоне, совсем не положительный персонаж: сидел в тюрьме, убивал людей... Но именно он спас меня от героиновой зависимости. Сказал, что не даст мне наркотики, иначе мне останется всего пара лет жизни.

Полунин вместе с женой, олимпийской чемпионкой Еленой Ильиных растит полуторагодовалого сына с необычным именем Мир Фото: Кадр видео

Поворотный момент случился, когда артисту было 26-27 лет: он понял, что достиг дна, от которого наконец надо оттолкнуться.

- Я как раз вернулся в Россию из Индии, где выступал, и напился. А у меня на лбу - до сих пор остался шрам - был укус какого-то индийского насекомого. И после алкоголя эту шишку очень сильно раздуло, - вспомнил Полунин тот страшный момент. - Я продолжал танцевать, но у меня уже закрылся глаз, все пошло в лимфу... До сих пор помню этот момент: я разговаривал с Богом, думая, что меня уже не спасут, и пообещал, что начну новую жизнь, если выживу. Мне повезло. Это сложный путь, но результат очень крутой.

СПРАВКА «КП»

Уроженец Херсона Сергей Полунин известен не только в России и на Украине. В 13 лет при поддержке Европейского фонда Рудольфа Нуреева он переехал учиться в Лондон и спустя четыре года был принят в труппу Королевского балета Великобритании, став в 19 лет самым молодым премьером в истории труппы. В 2012 году артист стал премьером Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В 2016 году Сергея Полунина пригласили в Баварский государственный балет в Мюнхене. В 2017-м он получил гражданство Сербии, а в 2018-м - России.

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