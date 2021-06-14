Владимир Путин: Я удивлен, что нас до сих пор не обвиняют в появлении движения Black Lives Matter

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин очень долго общался с представителями американского канала NBC. Американцы в свойственной им манере задавали и неудобные вопросы.

В частности, журналисты упомянули, что Байден не однажды рассказывал, будто бы он сказал Путину в лицо, что у него «нет души». Это якобы случилось во время визита вице-президента США в Кремль в 2011 году (тогда Владимир Путин был премьер-министром — ред.).

- Я не помню эту конкретную часть наших разговоров, - так ответил Владимир Путин, когда его попросили прокомментировать такую жесткую характеристику.

На вопрос, что он думает о Байдене, Путин ответил так:

- Он провел практически всю свою взрослую жизнь в политике, - сказал он.

А о предыдущем хозяине Белого дома высказался также.

- Господин Трамп - незаурядная личность. Талантливая личность, иначе он не стал бы президентом США, - сказал Путин. - Он яркая личность.

Американских журналистов очень волновала и такая тема: якобы, Россия предлагает Ирану передовую спутниковую систему, которая позволит Тегерану отслеживать военные цели, включая оставшиеся войска США в Ираке.

- Это просто фейковые новости, - отреагировал Путин, - По крайней мере, я ничего не знаю об этом. Те, кто так говорит, наверное, знают об этом больше. Это просто чушь. Ну, ерунда какая-то.

О движении BLM Путина спросили тоже.

- Я удивлен, что нас до сих пор не обвиняют в появлении движения Black Lives Matter, - отреагировал российский президент и продолжил о том, какие основания есть у такого движения, - Для этого есть некоторые основания. Мы всегда с пониманием относились к борьбе афроамериканцев за свои права. Но одобрять «экстремальное» поведение» со стороны движения нельзя.

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