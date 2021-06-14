Роман Протасевич: «Мама, папа, у меня все отлично! Никто пальцем не тронул!»

Роман Протасевич принял участие в пресс-конференции МИД Белоруссии по самолету Ryanair Фото: Кадр видео

Вообще-то его участие в пресс-конференции МИД Белоруссии по самолету Ryanair не анонсировалось и стало сюрпризом. Буквально перед ее началом появилась табличка с именем еще одного участника – Романа Протасевича. Вскоре он зашел в зал – в клетчатой рубашке и, похоже, бодром расположении духа. Судя по всему, экс-координатор белорусских протестов заключил сделку со следствием, и теперь приходится отрабатывать. Сначала – интервью на телевидении, теперь – участие в брифинге…

На «разогреве» глава департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский посетовал, что с Минском не делятся данными объективного контроля ни Польша как страна регистрации самолета, ни Ирландия как эксплуатант. А без данных о переговорах летчиков в полете невозможно понять, почему экипаж принял решение лететь в Минск.

Засекречивание самописцев действительно наводит на мысли, что никто не принуждал борт разворачиваться у границы. Ведь если бы в разговоре пилотов был хотя бы намек на это, пленку крутили бы по всем мировым СМИ. Зато на брифинге обнародовали разговоры между минским и вильнюсским аэропортами. Белорусы запрашивали канал связи с Ryanair для экипажа самолета. Что тоже не ложится в канву о принуждении – летчикам дали возможность посоветоваться с руководством компании.

В свою очередь командующий ВВС Белоруссии Игорь Голуб поменялся местами с журналистами и начал сыпать вопросами: «Почему командир Ryanair в 40 километрах от Лиды не начал идти на снижение, если собирался идти на Вильнюс? Почему он за 2 минуты до границы с Литвой принял решение идти на разворот?» Видя, как брифинг решила покинуть съемочная группа BBC (Би-Би-Си), генерал сам и ответил: «Высоту не снижает, границу не пересекает, а ему никто не мешал это сделать. Заранее кто-то просчитал рубеж перехвата в этой точке, где командир воздушного судна начал разворот. То есть он ожидал, что там должен был быть истребитель».

Но самолет был в 55 километрах оттуда. По словам Голуба, в его задачи входили контроль воздушного пространства, обеспечение в случае необходимости радиосвязью самолета с аэродромом, а также прикрытие Минска от акта воздушного терроризма.

К выходу, помимо журналистов, потянулись и некоторые западные дипломаты, не дождавшись выступления Протасевича и не узнав, что он считает смешным говорить о слухах в интернете - якобы его лично избил Александр Лукашенко. За пару часов до брифинга оппозиция распространила информацию, что президент Белоруссии сломал оппозиционеру нос. И у меня, грешным делом, создалось ощущение, что вся пресс-конференция, затевалась ради того, чтобы опровергнуть это.

Протасевич сказал, что следы на руках остались от стяжек в момент задержания. Фото: Кадр видео

«Даже комментировать не буду, это смешно, - искренне посмеялся Протасевич. - Следы на руках – это следы от стяжек в момент задержания. Это единственное, что было».

Роман высказал готовность пройти любую медицинскую экспертизу и призвал не распространять слухи: «Никто меня даже пальцем не тронул».

По поводу своих родителей, которые заявили, что их сын дает показания и интервью под давлением, Роман заметил, что они находятся в информационном вакууме в заложниках у Польши (куда он их сам и вывез в свое время): «Мама, папа! У меня все отлично!»

Ну а чтобы развеять любые инсинуации (в том числе и мои подозрения), Протасевич заверил, что никаких сделок со следствием у него не было, а участие в пресс-конференции сугубо добровольное: «Это мой выбор и мое решение. Это мое желание, я мог в любой момент отказаться. Я нанес огромный урон стране и теперь хочу все исправить. Я никого не сдаю, я сотрудничаю со следствием, помогаю своей стране и намерен помогать дальше».

Роман сказал, что не станет политическим сторонником президента Лукашенко, но уважает его. Фото: Кадр видео

Несколько дежурных фраз о разлагающейся за границей оппозиции, ее алчности и оторванности от земли и, наконец, главное признание брифинга:

«Я не стану политическим сторонником президента. Я его уважаю как человека, который смог выстоять перед тем натиском, который начался прошлым летом и продолжается до сих пор. Но я не перехожу на сторону государства. Никто меня ни в чем не переубеждал. Я говорю искренне», - объявил Роман Протасевич. И вернулся в камеру СИЗО КГБ Белоруссии.