"Красивее не бывает": Энрике Иглесиас показал подросшую дочь от Анны Курниковой

Малышка Маша с папой Энрике Иглесиасом. Фото: Instagram.com

Анна Курникова и Энрике Иглесиас почти 20 лет вместе. Они воспитывают троих детей. В 2017 году на свет появились двойняшки Николаса и Люси. А в 2020-м - малышка Маша. На днях певец разместил в блоге редкое фото с младшей дочкой.

Энрике Иглесиас души не чает в своих детях от Анны Курниковой. Когда родилась их младшая дочь Маша, знаменитый певец рассказывал, что неимоверно счастлив. "Я не сплю, но я прекрасно провожу время! Я хочу сказать, что не променял бы это ни на что на свете", - признавался многодетный отец. По словам Иглесиаса, в их доме есть помощники и няни, но он может и сам справиться с родительскими хлопотами. "Я легко меняю подгузники и могу покормить Машу. Но однажды я уснул во время кормления", — подчеркнул- откровенничал музыкант.

Каждое его фото с малышам производит фурор. Так случилось и в этот раз. Звезда эстрады опубликовал селфи с маленькой наследницей. Маша растет настоящей красавицей. У нее синие глаза и светлые волосы, как у мамы.

46-летний Энрике расплылся в улыбке. Малышка в этот момент закрыла часть лица ладошкой. Они катались на яхте - семейство обожает морские прогулки.

Поклонников Иглесиаса умилил редкий семейный кадр. В основном фолловеры пишут на испанском языке. "Красивее не бывает", "Светлый ангел", "Какая красавица растет", "Красивые родители, красивый ребенок", "Какие глаза!", - пишут восторженные фанаты.

Отметим, дети Курниковой и Иглесиаса говорят на трех языках - русском, английском и испанском. Знаменитые родители полагают, что в будущем одна из дочек могла бы пойти по стопам Анны и построить спортивную карьеру. "Я могу честно сказать: если мне пришлось бы выбирать одну сферу, то это, безусловно, был бы спорт. Просто потому, что я люблю спорт - гольф, теннис, и я не против того, чтобы одна из моих маленьких девочек играла в теннис. Я не хочу становиться одним из этих одержимых отцов, но я сказал Анне, что она точно станет лучшим тренером в мире", -делился Энрике.