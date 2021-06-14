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Политика14 июня 2021 17:51

Владимир Путин о преемнике: Придет обязательно на мое место другой человек

Президент России ответил на вопрос американского журналиста
Игорь ЯКУНИНИгорь ЯКУНИН
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Владимир Путин ответил на вопросы журналиста NBC Кира Симмонса

Владимир Путин ответил на вопросы журналиста NBC Кира Симмонса

Фото: kremlin.ru

Журналист NBC Кир Симмонс за 5 суток до встречи Байдена и Путина в Женеве взял интервью у главы российского государства в столице РФ. На официальном сайте Кремля днем 14 июня появилась полная расшифровка этой беседы. Был там и ответ на вопрос, который волнует миллионы и в России, и за рубежом.

Спрашивая о том, что благодаря поправкам в Конституцию, Владимир Путин может возглавлять страну еще немало лет, представитель американского телеканала впрямую спросил, что «чем дольше нет кого-то, кто может Вас сменить, не получится так, что найдётся преемник, а потом всё это обрушится в одночасье?»

- А что обрушится в одночасье? - удивился Путин, - Если мы посмотрим ситуацию, в которой находилась Россия в 2000 году, она балансировала на грани сохранения своего суверенитета. Уровень ВВП упал ниже плинтуса. 12 миллиардов были у нас золотовалютные резервы. А долгов было 120 миллиардов. Но сейчас ситуация абсолютно другая... Придёт когда-то обязательно на моё место другой человек. И почему всё это должно рухнуть? На политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо.

Говоря о том, что в его жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России, российский лидер подчеркнул:

- Если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но это человек с конструктивными взглядами, предан стране, готов положить на алтарь Отечества всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю всё, чтобы такие люди были поддержаны.

Путин признал, что это неизбежно:

- Когда-то, это естественный процесс, биологический нам всем будет замена: и Вам на своём месте, и мне на своём. Но я уверен, что фундаментальные основы российской государственности, российской экономики, политической системы будут такими, что она будет твёрдо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее.

Американский журналист задал логичный вопрос о том, ожидает ли Путин от потенциального преемника такой же защиты, как 21 год назад предложили Президенту Ельцину?

- Да я даже и не думаю об этом, это вопросы вообще третьестепенного значения, - отмахнулся президент -. Самое главное это судьба страны и её народа.

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