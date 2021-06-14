Владимир Путин о преемнике: Придет обязательно на мое место другой человек

Владимир Путин ответил на вопросы журналиста NBC Кира Симмонса Фото: kremlin.ru

Журналист NBC Кир Симмонс за 5 суток до встречи Байдена и Путина в Женеве взял интервью у главы российского государства в столице РФ. На официальном сайте Кремля днем 14 июня появилась полная расшифровка этой беседы. Был там и ответ на вопрос, который волнует миллионы и в России, и за рубежом.

Спрашивая о том, что благодаря поправкам в Конституцию, Владимир Путин может возглавлять страну еще немало лет, представитель американского телеканала впрямую спросил, что «чем дольше нет кого-то, кто может Вас сменить, не получится так, что найдётся преемник, а потом всё это обрушится в одночасье?»

- А что обрушится в одночасье? - удивился Путин, - Если мы посмотрим ситуацию, в которой находилась Россия в 2000 году, она балансировала на грани сохранения своего суверенитета. Уровень ВВП упал ниже плинтуса. 12 миллиардов были у нас золотовалютные резервы. А долгов было 120 миллиардов. Но сейчас ситуация абсолютно другая... Придёт когда-то обязательно на моё место другой человек. И почему всё это должно рухнуть? На политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо.

Говоря о том, что в его жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России, российский лидер подчеркнул:

- Если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но это человек с конструктивными взглядами, предан стране, готов положить на алтарь Отечества всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю всё, чтобы такие люди были поддержаны.

Путин признал, что это неизбежно:

- Когда-то, это естественный процесс, биологический нам всем будет замена: и Вам на своём месте, и мне на своём. Но я уверен, что фундаментальные основы российской государственности, российской экономики, политической системы будут такими, что она будет твёрдо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее.

Американский журналист задал логичный вопрос о том, ожидает ли Путин от потенциального преемника такой же защиты, как 21 год назад предложили Президенту Ельцину?

- Да я даже и не думаю об этом, это вопросы вообще третьестепенного значения, - отмахнулся президент -. Самое главное это судьба страны и её народа.

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